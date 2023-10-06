Троих молодых жителей Бугульмы задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка и двоих парней, одному из них 20 лет, другому – 21.

Как стало известно «Татар-информу», через мессенджер они получили задание поджигать релейные шкафы. За каждый им обещали по 15 тысяч рублей на троих.

Первый они подожгли в ночь на 5 октября, но вознаграждение получить не успели, спустя несколько часов их задержали полицейские.

Как стало известно агентству, возбуждено уголовное дело по статье об акте терроризма. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.

Не так давно «Татар-информ» со ссылкой на УФСБ России по РТ сообщал, что в последнее время наблюдается рост количества попыток украинских спецслужб дестабилизировать обстановку в России.

Сотрудники ЦИПсО звонят жителям республики и, предлагая им заработать, убеждают совершить те или иные преступления: поджоги военкоматов и других объектов на территории России.

В УФСБ России по РТ напомнили, за совершение подобных преступлений грозит немалый срок – до 20 лет лишения свободы. Необходимо быть бдительными, не вестись на уловки злоумышленников и соблюдать осторожность.

О каждом подобном звонке татарстанцев просят сообщать в правоохранительные органы.