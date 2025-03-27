«Думал, что собирает деньги на нужды ведомства»: в чем обвиняют экс-главу ЗАГСа РТ
В Казани стартовал суд над экс-верхушкой ЗАГСа за отобранные премии сотрудников
Сегодня суд начал рассматривать дело бывшего руководителя Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной. Следствие по этому делу шло почти год. Помимо нее на скамье подсудимых ее бывшие заместитель и главбух. О том, в чем обвиняют всех троих, в репортаже «Татар-информа» из зала суда.
«Я никогда не оказывала ни на кого давление, ни на каких свидетелей»
В Вахитовском суде Казани стартовал суд над экс-управленцами татарстанского ЗАГСа. На скамье подсудимых за превышение должностных полномочий оказались экс-начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина, ее бывший зам Ренат Ахметзянов и экс-главбух Ландыш Шарафутдинова. Их обвиняют в том, что они забирали у сотрудников премии, которые им выдали за перевод и оцифровку архивов ЗАГСа. Уголовное дело было возбуждено еще в марте 2024 года. Закончили его расследовать и передали в суд спустя год, 6 марта.
Сегодня перед оглашением обвинения государственный обвинитель – старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Анна Маркарьян заявила ходатайство о продлении меры пресечения двоим из троих подсудимых. Она попросила оставить под домашним арестом Гульшат Нигматуллину и Рената Ахметзянова.
«Следствие закончено, свидетели допрошены, проведена большая работа. Я лишена работы. Сотрудники все дали показания. Я никогда не оказывала ни на кого давление, ни на каких свидетелей. Всегда неукоснительно выполняла условия домашнего ареста. Прошу учесть, что на иждивении у меня есть сын – инвалид второй группы. Прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий», – обратилась к суду Гульшат Нигматуллина.
Сын экс-главы ЗАГСа, со слов адвоката, имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном уходе.
«Моему отцу предстоит операция на глаза. От следствия я никогда не скрывался и уже длительное время нахожусь под домашним арестом. Прошу изменить меру пресечения на подписку о невыезде», – сообщил суду Ренат Ахметзянов.
Однако суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя: Гульшат Нигматуллина и Ренат Ахметзянов остались под домашним арестом еще на три месяца. После этого подсудимым огласили обвинение. Как выяснилось, экс-главу ЗАГСа обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. У ее подчиненных обвинение только в превышении должностных полномочий.
«Он просто следовал указаниям руководства»
Объемное обвинительное заключение зачитывали большую часть процесса и так и не дочитали до конца. Председательствующий по делу судья постановил ввиду схожести эпизодов провести ускоренную процедуру ознакомления. Всего в деле 26 потерпевших. Все они работники ЗАГСа.
Собранные с сотрудников ЗАГСа деньги – премии, которые им начисляли за работу по переводу архивов ведомства с латиницы на русский и их оцифровку. Оцифровка архивов началась по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина несколько лет назад – он поручил создать единый госреестр, который объединил бы базы данных ЗАГСов по всей стране.
По версии следствия, в общей сложности подсудимые собрали с сотрудников 16 млн рублей. Эти деньги подчиненные передали Нигматуллиной, а она распорядилась ими по своему усмотрению. Размер ущерба рос по мере расследования дела, начинался он с 800 тыс. рублей. Спустя время увеличился до 6,7 млн и теперь составляет 16,4 млн рублей.
Гульшат Нигматуллина признает свою вину только частично – только то, что касается превышения должностных полномочий. Обвинения в мошенничестве она категорически отрицает. Ренат Ахметзянов и экс-главбух Ландыш Шарафутдинова во всем сознаются. Сегодня они заявили суду, что признают вину и раскаиваются. Сегодня выяснилось, что обвинение Ахметзянову было выдвинуто, когда он находился в Азербайджане в отпуске.
«Он давно не был в отпуске и, когда увольнялся, решил съездить в Азербайджан. Перед отлетом он уточнил, нет ли к нему каких-либо вопросов. И когда выяснил, что нет, поехал в отпуск. Уже в отпуске из СМИ он узнал, что его объявили в розыск», – рассказал суду адвокат Рената Ахметзянова Руслан Губаев.
По приезде Рената взяли под арест и заключили под стражу. И только после того, как он дал показания, арестовали его бывшую начальницу Гульшат Нигматуллину.
«Он просто следовал указаниям руководства. Ему сказали собрать деньги, он пошел и собрал. Денег он не похищал. Ему просто дали рабочее задание. Ренат был уверен – деньги собирались для нуждающихся, на подарки к дням рождения сотрудников, на нужды ЗАГСа. Не на все же бюджет выделяют. Где-то машина сломалась, где-то бумаги не хватило. Все, включая Рената, были по умолчанию уверены, что просто скидываются на нужды ведомства, на финансовую подушку», – рассказал Руслан Губаев.