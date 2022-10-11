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Общество
11 октября 2022  10:28

ДУМ Татарстана собрало 1,8 млн рублей на поддержку мобилизованных татарстанцев

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Благотворительный фонд ДУМ Татарстана «Закят» собрал 1,8 млн рублей в ходе акции по поддержке мобилизованных татарстанцев, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики. 

Отмечается, что к сбору присоединились махалли Агрызского и Камско-Устьинского мухтасибатов. 7 октября жители села Кучуково собрали для солдат 31 тыс. рублей. Местный имам — Рашит хазрат установил в сельских магазинах боксы для пожертвований и разъяснил односельчанам важность поддержки солдат-единоверцев.

Имам-мухтасиб Камско-Устьинского района Галимулла Яруллин перечислил на реквизиты благотворительного фонда 49 тыс. рублей, собранные жителями районного центра. 

На средства в первую очередь будет организована доставка халяльного продовольствия. Также планируется закупить и отправить тушенку, сухпайки, а также аптечки и термобелье. Сбор средств продолжается. 

21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. 

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