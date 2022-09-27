ДУМ РТ объявило сбор средств на халяль-продукцию для мобилизованных из Татарстана

Духовное управление мусульман Татарстана объявило сбор средств в поддержку мобилизованных жителей республики. Сбор проводит благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ.

Отмечается, что для соотечественников, призванных на службу в Вооруженные силы РФ, необходимо закупить и отправить аптечки, халяльные сухпайки, тушенку, термобелье, теплые носки и перчатки.

Внести свой вклад может каждый желающий. Подробнее о сборе — на сайте ДУМ РТ.

21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.