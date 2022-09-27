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Общество
27 сентября 2022  10:48

ДУМ РТ объявило сбор средств на халяль-продукцию для мобилизованных из Татарстана

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Духовное управление мусульман Татарстана объявило сбор средств в поддержку мобилизованных жителей республики. Сбор проводит благотворительный фонд «Закят» при ДУМ РТ.

Отмечается, что для соотечественников, призванных на службу в Вооруженные силы РФ, необходимо закупить и отправить аптечки, халяльные сухпайки, тушенку, термобелье, теплые носки и перчатки. 

Внести свой вклад может каждый желающий. Подробнее о сборе — на сайте ДУМ РТ. 

21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан. 

 

#ДУМ РТ #мобилизация
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