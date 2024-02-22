«Друг и брат»: что сказал Рахмон Путину на «Играх будущего» в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии открытия турнира «Игры будущего» в столице РТ назвал Президента РФ Владимира Путина другом и братом республики.

«Поздравляю инициатора этого мероприятия высокого международного уровня Президента великой страны Российской Федерации, а также нашего друга и брата Путина Владимира Владимировича и желаю ему здоровья и долгой жизни», — цитирует русский перевод речи Рахмона ТАСС. Напомним, что лидер Таджикистана, как и главы других стран СНГ, выступил на национальном языке.

Он также пожелал удачи всем участникам «Игр будущего».

Ранее Путину рассказали про Dota 2. Также Президент обещал поговорить с главой «Газпрома» Алексеем Миллером насчет создания российского аналога игры FIFA.

«Игры будущего» официально открылись в Казани 21 февраля. В рамках мероприятия пройдут игры, сочетающие в себе последние разработки в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Продлятся игры до 3 марта.