Дроны, мотоциклы, автомобиль: глава Заинска повез гумпомощь на СВО

Фото: пресс-служба Заинского района

Из Заинского района отправлены два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью для участников СВО и бойцов на лечении в госпиталях. По традиции заинцы собрались возле памятника воину-освободителю, чтобы проводить в дальнюю дорогу очередную партию гуманитарного груза.

На этот раз сопровождать грузовики отправился глава района Разиф Каримов, его помощники Марат Киямов и Дмитрий Соловьев, социальный координатор Заинского отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Сергей Хватков. За рулем опытные водители Виталий Софин, Абдулкарим Назмиев, Рустам Латыпов и Райхат Гатиатуллин.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Я очень благодарен жителям Заинского района за большую помощь, которую они оказывают участникам специальной военной операции. Это уже 45-й рейс по линии фронта. Помощь будет оказана нашим военнослужащим. Мы выполняем их заявки, и один грузовой автомобиль проедет по всем направлениям, где служат заинцы. Вторая машина поедет в госпитали Луганска. Путь предстоит нелегкий, с учетом установившейся жаркой погоды. Но наша задача – доставить груз в целости и передать адресатам. Большая благодарность бизнесмену нашего города Андрею Золотухину, который предоставил автомобиль для доставки груза», — сказал глава района Разиф Каримов.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Волонтер Наталья Березина уточнила, какие вещи на этот раз переданы госпиталям. Так, половину грузовика заполняют 200-литровые металлические бочки под техническую воду и под топливо. Очень много помощи доставлено госпиталям из Альметьевского района, деревни Тихоновка.

«В настоящее время госпитали стали получать хорошее государственное обеспечение, поэтому мы свои силы переключили на медроты, для которых готовим медицинские аптечные наборы. Все необходимое закупали по списку. Один неизвестный спонсор из Заинска выделил для этих целей 200 тыс. рублей. Мы не знаем, кого благодарить, но очень благодарны ему. На эти средства купили жгуты, обезболивающие, медицинские салфетки, перчатки и многое другое, необходимое для оказания экстренной помощи бойцам. Спасибо всем, кто пришел и помогал загружать гуманитарную помощь, для этого я давала объявление в социальных сетях», — рассказала Наталья Березина.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Это уже 14-я поездка для водителя большегруза Виталия Софина. Он признался, что к каждой поездке готовится заранее. Несмотря на определённые трудности, груз всегда доезжает до ребят в целости и сохранности.

Он также помогает разгружать гуманитарную помощь, общается с военнослужащими, которые встречают заинцев с большой радостью.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

На этот раз бойцам направили три мотоцикла, автомобиль, печки буржуйки, холодильники, бочки, рации, маскировочные сети, именные посылки, продукты быстрого приготовления, матрасы, самодельные дроны, колеса, автозапчасти и многие другие необходимые на передовой вещи.

«Мой сын сейчас на СВО, два года назад по мобилизации встал на защиту Родины. Мы всей семьей всячески помогаем ему и остальным защитникам. В такое время нельзя оставаться в стороне. На этот раз купили мотоцикл и холодильник, ну и другие разные вещи по мелочи собрали», — отметил Назим Разяпов. Он тоже участвовал в погрузке.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Начальник ООО «Горзеленхоз» Фанзур Хасаншин привез мотоцикл «Урал». «Это мой личный мотоцикл, я попросил ребят отремонтировать, чтобы он пригодился там кому-нибудь как средство передвижения», — добавил он.

По словам Дмитрия Соловьева, в зону СВО отправили и несколько самодельных экспериментальных дронов, чтобы посмотреть, как они себя покажут на линии фронта.

Очень большая потребность у заинских бойцов в маскировочных сетях. В усиленном режиме волонтеры сплели более 100 сетей, чтобы успеть к погрузке.

Филиал АО «Татмедиа» «Заинск-информ» направил военнослужащим свежие выпуски районных газет «Новый Зай» и «Зай офыклары».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Как и прежде, жители города и района сплотились ради помощи военнослужащим. По словам самих участников СВО, из Заинского района, как и в целом из Татарстана, приходит большая помощь. Такая поддержка с малой родины стимулирует военнослужащих, дарит им силы и надежду на скорое возвращение в родные края непременно с Победой.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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