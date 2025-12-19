Путин рассказал об успешной работе программы «Время героев»

Фото: сайт Кремля

Программа «Время героев» работает успешно, и у ее участников все получается. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии. Он поблагодарил руководителей регионов, которые распространяют программу в субъектах РФ.

«Потенциал очень хороший, большой у ребят. Я рад за тех, кто прошел первый поток, на втором учится. У них все получается», – сказал глава государства.

Путин отметил, что были определенные сомнения в необходимости запуска такой программы.

«Одно дело – воевать, а другое – руководить коллективами или отраслями, большими компаниями или даже регионами», – пояснил он.

Президент добавил, что среди участников СВО не все стремятся сделать такую карьеру на «гражданке».

«Но те, кто хочет, имеют потенциал, образование, опыт или готовы его получать. Государство должно сделать все, чтобы предоставить такие возможности людям, которые доказали, что они готовы бороться за интересы Родины, не жалея себя», – подчеркнул он.

Цель программы «Время героев» – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, а также личностное развитие.

Сегодня, 19 декабря, в прямом эфире Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В этом году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане.