Дронрейсинг, «КАМАЗ-мастер» и гонки: в Менделеевске появится новый фестиваль

В Менделеевске состоится фестиваль авиамоделирования, он пройдет на новом футбольном стадионе 15 июня 2024 года, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Желающие смогут ознакомиться с достижениями современных технологий технического творчества — авиа- и автомоделированием, дронрейсингом.

На фестивале откроются мастер-классы по данным направлениям, пройдут показательные выступления. Центром внимания на фестивале станет гонка на радиоуправляемых моделях грузовиков по правилам ралли «Дакар» (упрощенных для моделей). Ожидается приезд команды «КАМАЗ-мастер».

Проект фестиваля презентовали в куполе «Атмосфера», с инициативой выступили педагоги и воспитанники Центра детского творчества, в течение полугода они придумывали концепцию. Это одна из творческих лабораторий Международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения».

Участниками лаборатории «Химия слова» стали больше 100 сотрудников сферы образования, культуры, социальной среды. Совместно с приглашенными экспертами со всей России они подготовили 20 проектов, из которых отобрали 10 лучших. Среди них аудио и иммерсивные экскурсии, театральные лаборатории, проекты по созданию световых инсталляций и другие, все они будут реализованы в Менделеевском районе.

Лаборатория «Химия слова» реализуется в Менделеевске на средства гранта президентского фонда культурных инициатив.

«Уже проведена большая работа при подготовке проекта, который мы вместе будем рассматривать. Фестиваль не должен быть одноразовым мероприятием, эта работа должна быть на постоянной основе, на протяжении всего года», — отметил глава района Радмир Беляев.