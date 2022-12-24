Драги заявил, что завершить боевые действия на Украине может только Путин

Завершить боевые действия на Украине способен только Президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил бывший Премьер-министр Италии Марио Драги в интервью газете La Corriera della Sera.

«Перспективы мира трудны, даже если многое изменилось за последнее время: каналы связи стали гораздо более открытыми, а Китай, кажется, больше участвует в организации переговоров. Однако Кремль показал, что пока не хочет мира», — отметил политик.

«Мой кабинет всегда стремился к миру и пытался облегчить процесс посредничества <...>, но только Президент Путин может положить конец <...>», — уверен Драги.

Кроме того, экс-премьер обратил внимание на то, что Италия, несмотря на тесные связи с Россией, решила всецело поддержать Украину как в военном, так и в гуманитарном плане. Драги предположил, что, возможно, власти РФ рассчитывали на «неопределенность» его страны.

На Украине и в странах Запада регулярно заявляют, что Россия не стремится к урегулированию конфликта. При этом российская сторона декларирует готовность к переговорам, но на условии достижения целей специальной военной операции.