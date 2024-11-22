«Дождись меня»: боец СВО из РТ сделал сюрприз матери, «неожиданно» вернувшись в отпуск

Жительница деревни Бакташ Новошешминского района Татарстана Мадина проводила сына Алмаза на СВО в августе прошлого года. Через новошешминский военкомат он подписал контракт с Минобороны РФ, но мать известил об этом почти перед самым отъездом. Провожали его всей многочисленной родней, сделали большое застолье, напутствовали солдата.

Через год он первый раз приехал в отпуск на 15 дней. Конечно, сердце матери очень радовалось встрече. Но Мадине Габдулловне пока трудно справиться с тем, что она осталась одна. Недавно не стало мужа, и сын уехал далеко. За год в отпуске побывал только раз, написал недавно, что следующий отпуск будет тоже через год.

Давление у матери постоянно поднимается от переживаний, хотя Алмаз постоянно пишет ей, успокаивает: «Береги себя, мама! Не болей. У меня все хорошо!».

Часть, где он служит, стоит в обороне Запорожской области. Алмаз защищает важный стратегический объект, где надо быть предельно внимательным. Само собой, ВСУ не оставляют объект в покое, атакуют постоянно, особенно дронами. Опасно у них еще потому, что Алмаз с сослуживцами стоят в первом оцеплении как десантники-штурмовики.

Мадина Габдулловна рассказывает, как в первые дни отпуска сын не мог сразу переключиться на мирную жизнь. Постоянно следил за небом.

«Глаза все время там были, — показывает мать вверх. — Жил там, а не здесь. Но много не рассказывал, только общие слова».

Когда через несколько дней отошел, то улыбался, если соседи над ним легонько подтрунивали: «Посмотри, Алмаз, у нас дроны не летают?».

«Конечно, переживаю, ведь это не армия, а война — вздыхает мать. — Сын просит: „Дождись меня“. Стараюсь держаться, для него теперь живу».

Каждое утро у них начинается с весточек. Мама: «Доброе утро, сынок! Как ты?» Сын: «Все нормально, мама! Как сама?»

Кроме матери, Алмаза на СВО поддерживают сестренка, зять, племянники, тети, дяди, двоюродные братья и сестры и, конечно, 10-летняя дочка Амилия. После развода с супругой отец всегда заботился о ней, приезжал.

Всего у Мадины апа трое внуков. Дочь обязательно приезжает к ней в выходные с детьми: один младший школьник, другая ходит в детсад. Бывшая сноха с Амилией тоже навещает с Альметьевска. Бабушке с внуками повеселее в ее тревожных мыслях.

По пятницам она ходит в мечеть через дорогу — учится в медресе, навещает пожилых соседок, в 63 года Мадина апа самая молодая бабушка деревушки, в которой осталось всего 20 жителей.

Она много лет работала на почте, разносила пенсию, газеты, привозила продукты с Утяшкино по заказу односельчан — тогда автолавок не было. Каждый день в Утяшкино пешком — туда и обратно, все носила в руках. Да еще одновременно трудилась соцработником, смотрела в Бакташе за одинокими старушками. Покойный супруг Хафиз был передовым трактористом, постоянно помогал бакташцам в заготовке сена. Если бы не заболел в 53 года, помогал бы и дальше. Сами они тоже держали большое хозяйство, которое из-за болезни пришлось завершить.

В доме Мадины Габулловны уютно, современный ремонт. Перед отъездом на СВО сын в двух комнатах обновил обои и линолеум, обустроил баню. Как матери участника спецоперации из района ей привозят продуктовые наборы, давали набор моющих средств. С Заинского лесхоза в мае бесплатно привезли дрова для бани.

«Сын у меня хороший, заботливый, внимательный. Деньги присылает на лекарства. Поздравляет с днем рождения, Днем матери, 8 Марта, Новым годом и остальными праздниками», – рассказывает женщина.

Мадина Габдулловна читает проникновенные строчки поздравлений и показала видео с проводов сына и встречи, когда он пришел в отпуск. Приезд Алмаза сделали для матери сюрпризом. Сын в военной форме с букетом ночью стучится в родную дверь. Она распахивается. Мадина апа радостно ахает от неожиданности, всплескивает руками, и затем — крепкое, полное любви объятие матери и сына тонет в цветах букета.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой