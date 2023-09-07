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Общество 7 сентября 2023 06:42

Дожди, сильный ветер и не более +21 градуса: в Татарстан пришло похолодание

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Дожди, сильный ветер и не более +21 градуса: в Татарстан пришло похолодание
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 7 сентября, в Татарстане наблюдается заметное понижение температурного фона. Это следует из данных Гидрометцентра РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. По всему региону, включая Казань, прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди.

Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Кое-где, в том числе и в столице РТ, он будет усиливаться порывами до 15–18 м/с, отмечают синоптики.

Утром температура воздуха по Татарстану составляла от +10,8 градуса (по данным метеостанции Дрожжаное на 4.50) до +15 градусов (по данным метеостанции Бугульма на 4.40).

В дневные часы воздух в республике прогреется только до 13–18 градусов тепла (в Казани — до +13, +15 градусов, на востоке — до +21), информируют метеорологи.

Ранее профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, что в четверг атлантический циклон принесет в регион заметное, но непродолжительное похолодание.

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