Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Профессор КФУ предупредил о недолгом похолодании в Татарстане
В последние дни из-за антициклона в Татарстане отмечается теплая погода — на четыре градуса выше нормы для начала сентября. Однако уже послезавтра в республику придет заметное похолодание, рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.
«7 сентября станет заметно холоднее, температура воздуха снизится до +15 градусов, пройдут дожди. Примерно такая же погода ожидается в пятницу, 8 сентября, только будет на градус холоднее. Дело в том, что к нам придет циклон с Северной Атлантики, это он принесет понижение температуры и осадки», — приводит слова специалиста медиапортал вуза.
Однако спад температур будет недолгим — уже в субботу они начнут расти и днем установятся на уровне +17 градусов. В этот день еще возможны осадки, а в воскресенье, 10 сентября, ожидается ясная погода и до +20 градусов.
Установившуюся теплую погоду, считает Переведенцев, можно назвать первой волной бабьего лета. «В последней декаде августа была холодная, ненастная погода, которая в конце лета сменилась теплой, комфортной. Несмотря на первую, мы все равно будем ждать вторую волну бабьего лета. Настоящее бабье лето приходит в середине или второй половине сентября», — заключил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»