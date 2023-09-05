Профессор КФУ предупредил о недолгом похолодании в Татарстане

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В последние дни из-за антициклона в Татарстане отмечается теплая погода — на четыре градуса выше нормы для начала сентября. Однако уже послезавтра в республику придет заметное похолодание, рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

«7 сентября станет заметно холоднее, температура воздуха снизится до +15 градусов, пройдут дожди. Примерно такая же погода ожидается в пятницу, 8 сентября, только будет на градус холоднее. Дело в том, что к нам придет циклон с Северной Атлантики, это он принесет понижение температуры и осадки», — приводит слова специалиста медиапортал вуза.

Однако спад температур будет недолгим — уже в субботу они начнут расти и днем установятся на уровне +17 градусов. В этот день еще возможны осадки, а в воскресенье, 10 сентября, ожидается ясная погода и до +20 градусов.

Установившуюся теплую погоду, считает Переведенцев, можно назвать первой волной бабьего лета. «В последней декаде августа была холодная, ненастная погода, которая в конце лета сменилась теплой, комфортной. Несмотря на первую, мы все равно будем ждать вторую волну бабьего лета. Настоящее бабье лето приходит в середине или второй половине сентября», — заключил он.