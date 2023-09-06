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В Татарстане ожидаются ветер, грозы и до +26 градусов
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Фото: © «Татар-информ»
Сегодня, 6 сентября, в Татарстане ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Днем ожидается порывистый ветер до 13 м/с, при грозе он может усилиться до 15–16 м/сю
Ночью столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов, на западе — до 14. Днем воздух прогреется до 21–26 градусов.
Ранее метеоролог предупредил, что в четверг в республику придет заметное, но непродолжительное похолодание.
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