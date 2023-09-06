В Татарстане ожидаются ветер, грозы и до +26 градусов

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Сегодня, 6 сентября, в Татарстане ожидается теплая погода с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем ожидается порывистый ветер до 13 м/с, при грозе он может усилиться до 15–16 м/сю

Ночью столбики термометров покажут от 6 до 11 градусов, на западе — до 14. Днем воздух прогреется до 21–26 градусов.

Ранее метеоролог предупредил, что в четверг в республику придет заметное, но непродолжительное похолодание.