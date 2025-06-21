Дожди, грозы, туман и не более 21 градуса тепла ожидаются в Татарстане

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня, 21 июня, в Татарстане сохранится влажная и достаточно прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. В дневные часы по всему региону пройдут небольшие и умеренные дожди. Местами, включая Казань, ожидаются грозы. Утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман.

Западный и юго-западный ветер днем усилится с 4–9 м/с до 6–11 м/с, а местами, в том числе в столице РТ, – до 14 м/с. Во время гроз прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15–17 м/с.

После прохладной ночи днем воздух в Татарстане прогреется до +16, +21 градуса (в Казани – до +19, +21).