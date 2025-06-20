Синоптик Ильин предупредил об обильных осадках в Татарстане в выходные

В субботу в Татарстане будет пасмурно и дождливо. Об этом «Татар-информу» сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«В субботу большая часть дождевых облаков с ливневыми дождями и грозами в течении дня как раз будет проходить через Татарстан. В ночь с пятницы на субботу еще без осадков обойдется, а в первой половине дня небо будет хмурое. После обеда прогремят грозы и пройдут ливневые дожди», – сказал собеседник агентства.

К вечеру все осадки переместятся с западных в восточные районы РТ. Ветер ожидается со скоростью до 10-15 м/с.

«Температура в субботу в республике ожидается на уровне +20..+22 градуса, но этих значений столбики термометров достигнут до обеда, а после прохождения холодного фронта температура понизиться до +16..+18 градусов», – добавил синоптик.

В воскресенье в столице РТ температура составит максимум +17 градусов. Однако вновь будет пасмурно и дождливо. Скорость ветра составит 5-10 м/с, но возможны порывы до 12 м/с, резюмировал Ильин.