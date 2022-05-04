Доход самого богатого депутата Челнов составил почти 90 млн рублей

Депутаты Городского Совета Набережных Челнов задекларировали свои доходы. Самым состоятельным по итогам 2021 года стал директор компании «Шар ХХ» Харис Шарафуллин. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии Автограда, Харис Шарафуллин заработал 89,5 млн рублей. В эту же сумму вошла прибыль от продажи одной из квартир.

Депутат владеет 15 земельными участками, тремя домами и таким же количеством квартир, двумя гаражами и 13 нежилыми помещениями. Согласно декларации автопарк бизнесмена насчитывает 12 легковых и грузовых автомобилей, среди них значатся машины марки Lada Priora, Toyota Land Cruizer, BMW 740 LixDRAVE, КАМАЗ 5511 и КАМАЗ 65115 -L4. Также депутат имеет водный транспорт — маломерное судно и гидроцикл.

Менее состоятельным по итогам 2021 года стал генеральный директор «Челныводоконала» Владислав Гаврилов, который отчитался о доходе в размере 5,5 млн рублей. Доход мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева составил 5,3 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов отчитался о своих доходах и доходах своей семьи. В прошлом году руководитель республики заработал 8,6 млн рублей (для сравнения: в 2020-м доход составил 8,24 млн).

О своих доходах также отчитались Премьер-министр РТ Алексей Песошин (7,2 млн рублей) и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин (21,8 млн рублей).