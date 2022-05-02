Доходы Алексея Песошина в 2021 году составили более 7 млн рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отчитался о доходах за прошлый год. Согласно декларации, в прошлом году он заработал 7 251 368 рублей. Документ опубликован на сайте Правительства РТ.

В собственности татарстанского премьера находится только лодка «Стингрей» с мотором «Тохатсу». Также он пользуется квартирой, которая находится в собственности супруги Ларисы Песошиной. Площадь объекта составляет 108,3 кв. метра.

Помимо этого, супруга Премьер-министра РТ владеет тремя земельными участками — 1941,2 кв. м, 1505,4 кв. м и 1316 кв. м, жилым домом площадью 580,6 кв. м, а также нежилым зданием площадью 442,1 кв. метра. За 2021 год она задекларировала доход в сумме 1 050 566 рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2021 году доходы Фарида Мухаметшина составили 21,8 млн рублей.