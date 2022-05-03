Доходы мэра Челнов за год упали в пять раз

Доходы мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева за год сократились в пять раз. В 2021-м градоначальник заработал 5,3 млн рублей, тогда как в 2020-м он отчитался о 25,9 млн рублей. Львиную долю доходов два года назад составила продажа имущества.

Градоначальник владеет 1/2 доли в квартире площадью 94,4 кв. метра, легковым автомобилем LADA и еще одной квартирой на 198 кв. метров. Супруга же Наиля Магдеева подала нулевую декларацию, следует из документа, опубликованного на сайте мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Татарстана Рустам Минниханов отчитался о своих доходах и доходах своей семьи. В прошлом году руководитель республики заработал 8,6 млн рублей (для сравнения: в 2020-м доход составил 8,24 млн).

О своих доходах также отчитались Премьер-министр РТ Алексей Песошин (7,2 млн рублей) и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин (21,8 млн рублей).