Доступ к соцконтрактам многодетных семей и участников СВО хотят расширить в Татарстане

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В Татарстане собираются предоставить приоритет при заключении социальных контрактов многодетным семьям и участникам специальной военной операции.

Проект соответствующего постановления Кабинета Министров республики подготовило Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ. Документ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

«В приоритетном порядке социальный контракт заключается с многодетными семьями, с семьями с детьми и с участниками специальной военной операции <...>, а также с членами их семей», – подчеркивается в проекте постановления.

В документе также говорится, что из состава семьи заявителя при расчете среднедушевого дохода исключаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении, военнослужащие – призывники и курсанты, отбывающие тюремное заключение, находящиеся под стражей, на принудительном лечении или в розыске.

Наряду с этим, проект постановления расширяет понятие «трудная жизненная ситуация». В качестве таковых будут рассматриваться «прохождение непрерывного лечения гражданином или членами его семьи длительностью свыше трех месяцев» и «нахождение в состоянии репродуктивного выбора одинокой женщины, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного минимума», установленного в РТ.

В случае принятия постановления основаниями для отказа в заключении соцконтракта дополнительно, в частности, будут считаться: отказ заявителя от прохождения тестирования для определения уровня предпринимательских компетенций, регистрация заявления не в том регионе и подача заявления недееспособным лицом.

Кроме того, к таковым окажутся отнесены: согласованное мнение межведомственной комиссии о неодобрении социального контракта, программы социальной адаптации и бизнес-плана, получение заявителем в течение предшествующих 12 месяцев финансовой помощи на начало бизнеса от службы занятости и подача заявления после завершения предыдущего соцконтракта во время проведения мониторинга (если орган соцзащиты не принял иного решения).

Если программа социальной адаптации оказалась не исполнена без уважительных причин, полученные средства должны быть возвращены в течение 30 календарных дней. Если этого не произойдет, территориальные органы социальной защиты смогут взыскать их в судебном порядке.

Социальный контракт – это адресная помощь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Она включает целый комплекс мер, направленных на то, чтобы помочь семье или одинокому человеку преодолеть трудности, побудив к действиям, которые помогут обрести постоянный источник дохода. С помощью социального контракта можно найти работу, открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство, преодолеть трудную жизненную ситуацию.