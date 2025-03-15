«Программа поможет ветеранам обеспечить себя»: в Казани бойцов СВО обучат ведению бизнеса

Сегодня в Казани на базе фонда «Защитники Отечества» стартовала программа обучения предпринимательству для ветеранов СВО и членов их семей. В течение двух дней перед бойцами выступят спикеры из числа действующих предпринимателей и помогут ветеранам начать свое дело.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Программа проходит при поддержке Министерства экономики, наших институтов развития и фонда поддержки предпринимательства. В этом году мы проводим программу при подержке фонда «Защитники Отечества». Программа направлена на адаптацию ветеранов СВО, вовлечение их в предпринимательскую деятельность. После прохождения обучения для ветеранов действует широкий комплекс мер. Мы готовы помогать в регистрации и продвижении дела. Также для них действует специальная финансовая мера – микрозаем под один процент годовых до 5 млн рублей», – рассказала первый заместитель министра экономики Республики Татарстан Наталья Кондратова.

За эти два дня перед ветеранами и членами их семей выступят специально подобранные спикеры. Каждый из них поможет определиться с направлением, а также расскажет о том, как начать свое дело.

«Безусловно, когда мы говорим о помощи нашим ребятам, прежде всего идет речь о помощи в вовлечении их в трудовую занятость. Мы увидели, что у них есть интерес к предпринимательской деятельности. Мы специально выбрали спикеров из числа действующих предпринимателей», – рассказала руководитель Государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Гузель Удачина.

Это уже вторая программа обучения, первая проводилась еще в прошлом году. Первый курс обучения показал – программа работает и помогает бойцам открыть свой бизнес, обеспечить себя и свою семью.

«В прошлый раз в программе приняли учатие 25 бойцов. Многие из них открыли свое дело. У нас нет абсолютно никаких ограничений, ни по возрасту, ни по какому-либо другому признаку. Более того, мы готовы обучать не только бойцов, но и членов их семей. На эту программу записалось более 40 человек, кроме того, мы ведем запись занятий, которые потом можно бесплатно посмотреть на нашем сайте. Также наши кураторы будут помогать бойцам во время обучения и после, когда они будут открывать свое дело. Совместно с Министерством экономики мы планируем проводить такие курсы ежеквартально», – рассказала Гузель Удачина.

Видеозаписи с уроков создают возможность для участия в программе бойцов со всей России.

«Мне интересно, как правильно выбрать нишу и начать свой бизнес. Также мне хочется набраться опыта у тех, у кого уже получилось открыть свой бизнес», – рассказал боец СВО и участник программы.