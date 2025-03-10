Путин поручил правительству РФ помочь ветеранам СВО с бизнесом

Российское правительство должно установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников спецоперации. Такое поручение дал Президент страны Владимир Путин.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, отдельное направление поддержки должно быть установлено в рамках программы соцконтракта, по которому организуется помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела и преодолению сложных жизненных ситуаций.

«Правительству Российской Федерации в рамках реализации программы социального контракта установить отдельное направление поддержки ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции, в целях осуществления ими предпринимательской деятельности», - говорится в документе.

Также Путин поручил предусмотреть и увеличение финансирования на реализацию программы такой государственной помощи на основании соцконтракта.

Отметим, что граждане РФ могут заключить соцконтракт, если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума на человека. На социальный контракт не распространяется правило нулевого дохода и оценка имущественной обеспеченности.