Достигшие 27-летия в 2023 году не подпадут под повышение сроков призыва

Заместитель министра обороны России Николай Панков разъяснил порядок призыва после повышения предельного возраста срочной службы в армии. Граждане, подлежащие призыву и достигшие 27 лет в 2023 году, будут направлены в запас. Призыв на срочную службу в 2024 году их не коснется, подчеркнул он.

«Я просто хочу абсолютно решительно подчеркнуть правильность такого толкования — все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, они не будут подлежать призыву», — приводит слова замминистра обороны «Интерфакс».

Ранее Государственная Дума утвердила расширение призывного возраста до границ в 18–30 лет. При этом изначальная версия новеллы предполагала повышение нижней границы призывного возраста с теперешних 18 лет до 21 года.

Сегодня законопроект поддержал Совет Федерации. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко уточнила, что после повышения предельного призывного возраста все существующие отсрочки продолжат действовать.