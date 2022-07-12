Дорожные работы по проекту «Наш двор» в Елабуге приблизились к экватору

Дорожные работы по президентской программе «Наш двор» в Елабужском районе Татарстана, стартовавшие в конце апреля, выполнены на 46,19%. Всего в этом году здесь благоустроят 54 двора.

Работы по освещению выполнены на 55,5%, установка малых архитектурных форм завершена на 29,6%, уточнили «Татар-информу» в пресс-службе района.

На этот год району выделен лимит в размере 270 млн 111 тыс. рублей, из которых 212 млн 254 тыс. рублей будет направлено на дорожные работы, и по 28 млн 928 тыс. рублей — на новое освещение и установку малых архитектурных форм.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

Напомним, масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время работы программы в Татарстане будет благоустроено около 7 тыс. дворов — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии и ранее не обновлялся по другим программам ремонта дорожных покрытий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие дворы, парки и набережные будут благоустроены в 2023 году.