Дорогу Алексеевское — Альметьевск собираются открыть в конце декабря

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Платную дорогу Алексеевское — Альметьевск предполагается открыть в конце декабря текущего, 2024 года. Накануне ход строительных работ проинспектировал глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов, о чем пресс-служба ведомства рассказала в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Один из читателей поинтересовался в комментариях к записи, когда будет открыта новая трасса. «Открытие планируется в конце декабря текущего года», — ответили в пресс-службе.

Стоимость проезда по новой трассе при этом пока остается неизвестной, уточнили в министерстве.

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ

Протяженность четырехполосной платной автодороги Алексеевское — Альметьевск составит 145 километров. Она пройдет по территории Алексеевского, Чистопольского, Новошешминского, Черемшанского и Альметьевского районов.

Дорога войдет в состав трассы Шали (М7) — Бавлы (М5), которая объединит федеральные трассы М7 «Волга» и М5 «Урал», и станет частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».