Навигатор для водителей: как проехать по платной трассе М12 Москва – Казань

Уже в конце декабря автомобилисты смогут проехать по всей дороге, сократив время в пути от Москвы до Казани до 6,5 часа

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане скоростная трасса М12 «Восток» имеет четыре полосы движения – по две в каждую сторону. Она проходит через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составляет 142 км: 7-й этап – 72 км, 8-й этап – 70 км.

Седьмой этап в Татарстане начинается от границы республики с Чувашией и идет до пересечения с автодорогой Р241 Казань – Буинск – Ульяновск. Двигаясь по нему, автомобилисты проедут такие населенные пункты, как Турминское, Федоровское, Старые Чечкабы, Корноухово, Большая Куланга, Кушманы, Верхнее Аткозино, Малала, Большие Кайбицы.

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Восьмой этап проходит от пересечения с федеральной трассой Казань – Буинск – Ульяновск до пересечения с региональной дорогой Сорочьи Горы – Шали. Здесь водители проедут населенные пункты Вахитово, Старое Русское Маматкозино, Егорьево и Травкино.

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Всего на скоростной автомагистрали Москва – Казань построят 16 транспортных развязок, шесть из которых будут на территории Татарстана.

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Развязка М12 с региональной дорогой Большие Кайбицы – Калмыково (16К-0925) находится ближе остальных к границе с Чувашией, около населенных пунктов Большие Кайбицы и Старые Чечкабы. Заехать на М12 здесь можно по дороге 16К-0925 со стороны этих населенных пунктов. И съехать в их сторону, двигаясь из Москвы.

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«Клеверная» развязка с федеральной автодорогой Р241 Казань – Буинск – Ульяновск построена рядом с деревней Егидерево Верхнеуслонского района. Здесь можно заехать на М12 со стороны Ульяновска, а также Казани, выехав с М7 в Зеленодольском районе на Р241, и съехать с автомагистрали по этим направлениям. На платную трассу также можно попасть со стороны Апастово по Р241 и выехать с М12 в этом направлении.

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Развязка с региональной дорогой Казань – Ульяновск – Камское Устье (16К-0674) находится возле деревни Вахитово Верхнеуслонского района. Она расположена в шести километрах от моста через Волгу, который соединяет Лаишевский и Верхнеуслонский районы. С нее можно выехать на автодорогу Казань – Буинск – Ульяновск и отправиться в направлении столицы Татарстана и Ульяновска, а также уехать в сторону Камского Устья.

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Еще одна развязка М12/Столбище – Атабаево (16К-1063) расположена около населенного пункта Травкино в Лаишевском районе. Съехав с нее на региональную дорогу (16К-1063), можно добраться до аэропорта Казани и проехать дальше в направлении столицы Татарстана. По ней также можно выехать на мост через Волгу и ехать дальше в сторону Москвы.

Это один из основных заездов на М12 со стороны Казани, если двигаться по Оренбургскому тракту с выездом на трассу Р239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан и далее – на дорогу Столбище – Атабаево.

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Другую развязку М12 с федеральной трассой Р239 Казань – Оренбург возвели у села Егорьево в Лаишевском районе. Здесь на М12 можно заехать с автодороги Р239, двигаясь из Казани, а также съехать со скоростной автомагистрали в сторону столицы Татарстана и еще выехать в направлении моста через Волгу.

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Развязка М12/Сорочьи Горы – Шали (16К-1091) находится рядом с селом Шали Пестречинского района и в семи километрах от развязки М7. С нее можно выехать на трассу М7 и направиться в сторону Уфы и Казани, а также на трассу Казань – Оренбург.

Из них три транспортные развязки позволят не только заезжать на другие дороги, но и разворачиваться на М12 в обратном направлении: Столбище – Атабаево, Казань – Буинск – Ульяновск и Казань – Оренбург.

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Автозаправочные станции будут находиться на территории многофункциональных зон. В Татарстане их будет шесть – по две с правой и левой стороны дороги. Пара зон расположена около села Большие Кайбицы в Кайбицком районе, две – возле деревни Вахитово в Верхнеуслонском районе, еще две – около села Егорьево в Лаишевском районе.

МФЗ предназначены для отдыха водителей и пассажиров. Предполагается, что на их площадках будут находиться сервисные здания, магазины, кафе, гостиницы. Что касается заправок, то четыре из них откроет «Татнефть» – на седьмом (725 км) и восьмом (820 км) этапах они заработают в декабре. Еще две АЗС на 8-м этапе (778 км) планируется ввести в следующем году.

Автозаправочные станции будут находиться на территории многофункциональных зон. В Татарстане их будет шесть Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На М12 круглосуточно работает служба аварийных комиссаров. В Татарстане будут задействованы шесть экипажей, а на всем протяжении скоростной трассы – 27. Вызвать их можно по номеру *2323. Время реагирования – не более 20 минут. Услуги предоставляются бесплатно.

Аварийные комиссары оказывают водителям техническую и первую медицинскую помощь, помогают с дозаправкой, «прикрывают» неисправное транспортное средство, расставляют временные дорожные знаки, организуют эвакуацию, вызывают экстренные службы на место происшествия.

На автомагистрали действует система взимания платы «Свободный поток». То есть машины проезжают без снижения скорости под дорожными рамками, на которых размещены камеры и датчики. К слову, разрешенная средняя скорость движения – 110-120 км/ч.

Счет за проезд сформируется автоматически в зависимости от пройденного расстояния и типа автомобиля. Сумма спишется с транспондера или же можно будет оплатить после поездки в течение пяти дней с помощью различных сервисов.

Без комиссии оплата принимается на сайте «Автодор – Платные Дороги» или в мобильном приложении «Автодор». Необходимо указать номер транспортного средства, телефон и адрес электронной почты.

Если оплачивать с помощью Системы быстрых платежей, то не потребуется вводить данные банковской карты, необходимо лишь перейти в приложение нужного банка. Можно также воспользоваться онлайн-сервисом «СберБанк Онлайн» или терминалами «Элекснет».

Если в машине установлен транспондер, то плата за проезд списывается автоматически в течение двух часов после завершения поездки. Оплачивать транспондером выгоднее, поскольку в дальнейшем есть возможность получить скидку от 5 до 20%.