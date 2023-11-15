«График опередили на восемь месяцев»: в Татарстане запустили первый этап трассы М12

Движение по одному из двух участков, проходящих по Татарстану, скоростной трассы М12 запустят 14 ноября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане открыто 72 км трассы М12

Старт движению на седьмом этапе автодороги по видеосвязи дал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Церемония состоялась в рамках международного форума и выставки «Транспорт России», которые проходят в эти дни в Москве.

Всего сегодня ввели 153 км автомагистрали, которые приходятся на Татарстан и Чувашию.

Строительство транспортного коридора Москва – Казань разделено на восемь этапов. Седьмой и восьмой – в Татарстане. Седьмой этап в республике начинается от границы республики с Чувашией до пересечения с автодорогой Р241 Казань – Буинск – Ульяновск. Его общая длина достигает 82 км, из которых 72 км проходят по Татарстану и 10 км – по Чувашии.

«Хочу поздравить с результатом. Это очень важно. Транспортные связи в стране у нас сегодня все лучше и лучше. Это замечают люди, об этом говорят. Проложить дорогу от Санкт-Петербурга до Владивостока – это наш план. И системно, методично мы к этому идем. Вы знаете, что все соответствующие поручения Президента выполняются и даже быстрее срока», – сказал на церемонии Мишустин.

Он отметил, что график строители опередили на восемь месяцев.

«Всем, кто будет использовать эту инфраструктуру, хочу пожелать хорошей, мягкой безопасной дороги», – заключил он.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что дорога М12 – самый масштабный проект в дорожном строительстве республики за последние десятилетия.

Алексей Песошин: «Уверен, трасса М12 станет одной из визитных карточек Татарстана» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Сегодня мы открываем движение по первому татарстанскому участку. Запуск движения по седьмому этапу трассы М12 является важным звеном в реализации всего проекта по строительству трассы М12. Уже сейчас существенно сократится время в пути от Москвы до Казани, что будет способствовать дальнейшему наращиванию экономических связей Татарстана с Московской агломерацией и даст развитие малому и среднему бизнесу», – заявил Песошин.

Он считает, что новая дорога повысит транспортную доступность для жителей, будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых инфраструктурных объектов и новых рабочих мест, в перспективе свяжет большое количество регионов, обеспечит обход большегрузного и прочего транзитного транспорта, минуя загруженные узлы, так как станет полноценным южным обходом Казани.

«Уверен, трасса М12 станет одной из визитных карточек Татарстана. Мы все очень ждем скорейшего запуска движения всего республиканского участка с мостом через Волгу в конце этого года», – подчеркнул Премьер-министр.

В целом автомобильная дорога М12 «Восток» в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составит 142 км. Всю дорогу до Казани планируется открыть 19 декабря 2023 года.

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За проезд от Москвы до Казани водитель может заплатить около 6 тыс. рублей

Несмотря на то что пятый и часть шестого этапа трассы в Нижегородской области будут введены в декабре, дорога на седьмом этапе заработает полноценно с системой взимания платы «Свободный поток». То есть машины будут проезжать без снижения скорости под дорожными рамками, на которых размещены камеры и датчики.

Счет за проезд сформируется автоматически в зависимости от пройденного расстояния. Сумма спишется с транспондера или же можно будет оплатить после поездки через мобильное приложение, личный кабинет в различных сервисах.

«Плата сейчас просчитывается. Знаю, что от Москвы до Арзамаса проезд стоит 2,8 тыс. рублей, а это середина пути [до Казани]. Предполагаю, что до Казани проезд обойдется в 5-6 тыс. рублей», – сообщил руководитель проекта седьмого этапа М12 госкомпании «Автодор» Дмитрий Костин.

Дмитрий Костин: «Была напряженная работа без остановок, все очень устали. Сейчас выдохнем и немного отдохнем» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Этап уникален тем, что здесь построено 35 сооружений из монолитного бетона»

Участок автомагистрали в Татарстане построен за три года с нуля – раньше на этой территории были лишь поля и леса. Контракт по седьмому этапу с генподрядчиком, строительной компанией «Автодор», был заключен в конце октября 2020 года, а запускается движение в этом году, рассказал Костин.

«Этот этап уникален тем, что здесь построено 35 искусственных сооружений – мостов, путепроводов, экодуков. И все они выполнены из монолитного бетона. В этом такая фишка объекта. Всего здесь установлено 4250 опор освещения, проложено более 2 тыс. км инженерных коммуникаций, установлены барьерные ограждения протяженностью свыше 270 км», – отметил спикер.

Ускорить темпы строительства, в том числе искусственных сооружений, удалось за счет применения современных технологий и использования местных материалов, которые находятся в ближайшей доступности, – щебня и цемента.

Чтобы выполнить работы раньше срока, здесь круглосуточно трудились около 1,5 тыс. человек и было задействовано более 500 единиц техники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Для строительства монолитных объектов не нужно возводить громоздких сооружений, подъездных дорог. Подвозится монолитный бетон локально и заливается. Причем использовался бетон со специфическими добавками, которые увеличивают его морозостойкость и водопроницаемость. Межремонтные сроки данного объекта – 12 лет», – подчеркнул руководитель проекта седьмого этапа.

Кроме того, чтобы выполнить работы раньше срока, здесь круглосуточно трудились около 1,5 тыс. человек и было задействовано более 500 единиц техники. «Была напряженная работа без остановок, все очень устали. Сейчас выдохнем и немного отдохнем», – поделился Костин.

«Этот этап уникален тем, что здесь построено 35 искусственных сооружений – мостов, путепроводов, экодуков. И все они выполнены из монолитного бетона» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Срок строительства моста через Свиягу сократили в три раза

Одним из крупнейших инженерных сооружений на седьмом этапе стал шестипролетный мост через Свиягу протяженностью 1,36 км из монолитного железобетона. Срок его строительства удалось сократить в три раза благодаря новой отечественной технологии. В России ее применили всего в третий раз.

В частности, опоры моста возводили по технологии скользящей опалубки, при которой используется метод навесного уравновешенного бетонирования. То есть на опоре закрепляется специальное оборудование и производится бетонирование.

Ильдар Ярулин: «Эксплуатационный срок моста – 50 лет. А интенсивность движения по нормативу – 20 тыс. автомобилей в сутки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Опоры возводились без крупногабаритной опалубки. Снизу не было никаких подпорных стен. Использовались навесные агрегаты. Они двигаются по четыре метра в разные стороны на весу. Высота опоры достигает 36 метров. Бетон подается при помощи бетононасоса. По такой технологии построены три моста. И у нас здесь два таких моста – через Свиягу и через Осипов овраг», – уточнил заместитель гендиректора – директор по строительству транспортной инфраструктуры строительной компании «Автодор» Ильдар Ярулин.

Более того, применялась бетонная смесь, которая набирает максимальную прочность в течение пяти суток, а не месяца, как бывает обычно. По словам спикера, мост по таким же нормативам строится четыре года, а по новой технологии его построили за два года.

«По прочности он ничем не уступает. Более того, в процессе эксплуатации монолитные мосты даже лучше. Нет стыков. У нас только два стыка – деформационные швы на подходах. Эксплуатационный срок моста – 50 лет. А интенсивность движения по нормативу – 20 тыс. автомобилей в сутки», – заявил Ярулин.

Недалеко от моста через Свиягу находится еще одна достопримечательность седьмого этапа – инсталляция символа М12 «Восток» с гербами России и Татарстана.

«Пока на его фоне все другие искусственные сооружения меркнут»

Восьмой этап скоростной трассы протяженностью 70 км проходит от пересечения с автодорогой Казань – Буинск – Ульяновск до дороги Сорочьи Горы – Шали. Его введут в конце декабря, как и всю автомагистраль от Москвы до Казани.

Именно на восьмом этапе в Татарстане расположено самое протяженное искусственное сооружение всей автодороги М12 – мост через Волгу длиной 3362 метра. Высота проезжей части над судовым ходом (в месте первой опоры) достигает около 50 метров, что соизмеримо с 14-этажным домом. Только для возведения опор мостовикам потребовалось 82 тыс. куб. метров бетона. По оценке ГК «Автодор», это больше 30 заполненных олимпийских бассейнов.

«Строительство моста идет с опережением почти на полгода. В настоящее время уже уложен асфальтобетон на проезжей части, устанавливаются барьерные ограждения и опоры освещения», – подчеркнул начальник производственной службы АО «Дороги и Мосты» Михаил Новоселов.

По его словам, соорудить такой большой мост в рекордно короткие сроки позволили современные технологии. «Была организована надвижка металлоконструкций пролетных строений с обоих берегов. Установлены стапели на левом и правом берегах. Для ускорения работ по бетонированию опор были созданы рабочие мосты, тоже с двух берегов. Работы проводились круглосуточно зимой и летом», – сказал спикер.

Испытаний моста пока не было, их проведут, когда будут полностью установлены барьерное ограждение и опоры освещения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новоселов заметил, что металл для строительства поставляли четыре российских завода, в том числе зеленодольский Завод металлических конструкций. Испытаний моста пока не было, их проведут, когда будут полностью установлены барьерное ограждение и опоры освещения.

«Гарантийный срок службы моста может составить сто лет. За последнее время в России в такие короткие сроки мостов подобной протяженности с таким объемом металлоконструкций и бетона не строили. Пока на его фоне все другие искусственные сооружения меркнут. С Крымским мостом мы не сравниваем. Мы все понимаем, что Крымский мост – это уникальное сооружение», – заявил он.

Михаил Новоселов заметил, что металл для строительства поставляли четыре российских завода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вся вода с трассы собирается в очистное сооружение, где проходит пять степеней очистки»

В настоящее время идет благоустройство откосов земляного полотна. Их укрепляют с помощью гидропосева трав или устройства биоматов, рассказал руководитель восьмого этапа М12 госкомпании «Автодор» Рашит Хазипов.

«Биоматы – это такой биотекстильный материал, внутри которого вшиты семена трав, они впоследствии прорастают и укрепляют своими корнями откосы, что предотвращает от размывов», – пояснил он.

Спикер добавил, что большое внимание при проектировании и строительстве трассы было уделено вопросам экологии. Так, например, чтобы обезопасить животных от выхода на проезжую часть, вдоль трассы установили сетчатые ограждения. А чтобы они могли пересечь дорогу, построили надземные и тоннельные экодуки. В Татарстане их семь – три надземных и четыре тоннельных.

«Экодуки, которые проходят над дорогой, полностью ограждаются шумозащитными экранами, их ширина около 50 метров. Верх экодука устилается растительным слоем, высаживаются деревья, и животные смогут без препятствий пересечь трассу. Такие экодуки строятся в местах миграции животных», – уточнил Хазипов.

Рашит Хазипов отметил, что большое внимание при проектировании и строительстве трассы было уделено вопросам экологии Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, на участках, где трасса проходит возле водоемов, построены локальные очистные сооружения. «Будь то маленький ручей или большая река, вся вода с трассы собирается в локальное очистное сооружение, где проходит пять степеней очистки. Стоит пробоотборник, через который можно контролировать качество воды», – отметил он.

«Это будут небольшие поселки для обслуживания всего транспортного потока»

Через каждые 50–80 км трассы разместятся объекты дорожного сервиса. В Татарстане будет шесть многофункциональных зон, сообщил Хазипов. «Они зеркальные – с правой и левой стороны дороги. Две пары МФЗ расположены около села Большие Кайбицы в Кайбицком районе, две – возле деревни Вахитово в Верхнеуслонском районе, еще две – около села Егорьево в Лаишевском районе», – сказал он.

На территории многофункциональных зон создаются площадки для отдыха водителей и пассажиров, автозаправочные станции. Уже известно, что четыре автозаправки откроет «Татнефть».

Для безопасного движения на дорогу наносится разметка со структурной поверхностью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В зависимости от того, какие инвесторы придут, будут построены гостиницы, сервисные центры, логистические сооружения. По сути, это будут небольшие поселки для обслуживания всего транспортного потока и пассажиров», – подчеркнул руководитель восьмого этапа М12.

Для безопасного движения на дорогу наносится разметка со структурной поверхностью, она поможет водителю не съехать с полосы движения. «Если водитель начнет засыпать, то при въезде на структурную разметку произойдет вибрация автомобиля, и это будет для него сигналом», – пояснил спикер.

Кроме того, на всем протяжении автомагистрали установят барьерные ограждения и трасса будет полностью освещена. «На всей автомагистрали отсутствуют светофоры, шлагбаумы. Все пересекающие трассу дороги перепускаются либо над ней, либо сама М12 проходит над какой-то дорогой», – заметил Хазипов.

Скоростная трасса М12 объединит Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Татарстан и Чувашию. Автомагистраль позволит разгрузить одну из наиболее загруженных автодорог в России – М7 «Волга». Путь от Москвы до Казани по М12 займет всего 6,5 часа.

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В 2022-2023 годах было открыто движение от Москвы до Арзамаса. Предполагается, что в 2024 году будет запущено движение до Екатеринбурга, а потом и до Тюмени. Дорога станет частью транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«От таких качественных, современных автомагистралей, от эффективных маршрутных, транспортных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге качество жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности», – заявлял ранее Президент России Владимир Путин.