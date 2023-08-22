Дополнительные поезда из Казани в аэропорт назначат в День Республики Татарстан

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В связи с празднованием Дня города и Республики Татарстан 30 августа будут назначены дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань – Аэропорт – Казань, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд №6606 из Казани до станции Аэропорт отправится в 22.35 и прибудет в 23.04. А электричка №6601 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 23.15 и прибудет в 23.44.

Поезда будут следовать со всеми промежуточными остановками, уточнили в пресс-службе.

Напомним, вечерняя программа празднования Дня Республики Татарстан и Дня города в Казани стартует в 17.00 у Центра семьи «Казан». Хедлайнерами концерта станут известные звезды татарской эстрады, а также Клава Кока и JONY.

В Казани в день празднования организуют спецподачу автобусов.