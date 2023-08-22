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Новости Татарстана и Казани
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Дополнительные поезда из Казани в аэропорт назначат в День Республики Татарстан
В связи с празднованием Дня города и Республики Татарстан 30 августа будут назначены дополнительные пригородные поезда по маршруту Казань – Аэропорт – Казань, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Поезд №6606 из Казани до станции Аэропорт отправится в 22.35 и прибудет в 23.04. А электричка №6601 сообщением Аэропорт – Казань отправится в 23.15 и прибудет в 23.44.
Поезда будут следовать со всеми промежуточными остановками, уточнили в пресс-службе.
Напомним, вечерняя программа празднования Дня Республики Татарстан и Дня города в Казани стартует в 17.00 у Центра семьи «Казан». Хедлайнерами концерта станут известные звезды татарской эстрады, а также Клава Кока и JONY.
В Казани в день празднования организуют спецподачу автобусов.
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