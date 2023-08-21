В День города в Казани организуют спецподачу автобусов

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Для удобства жителей и гостей Казани в День РТ и День города 30 августа будет организована спецподача автобусов, а также увеличено время работы общественного транспорта. Об этом заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров рассказал на деловом понедельнике.

«Традиционно в День празднования РТ и Дня города планируется множество мероприятий. С учетом этого работа городского общественного транспорта 30 августа будет организована в усиленном режиме — с увеличением количество подвижного состава, выполняемых рейсов автобусных и троллейбусных маршрутов вблизи мест проведения мероприятия с продлением режима их работы до 23.30», — рассказал докладчик.

Также будут уменьшены интервалы движения поездов в метро — метрополитен будет работать до полуночи.

Для желающих увидеть праздничный салют и с комфортом добраться до дома будет организована спецподача автобусов по следующим адресам: местный проезд у ЦУМа в направлении ул. Саид-Галеева, остановки «Энергетический университет» (в направлении Декабристов), «Молодежный центр» (в направлении Кремлевской дамбы), «Цирк» (Батурина), «Центральный стадион» (Кремлевской дамбы и пл. Тукая).