«Домик у озера»: как выплаты помогут осуществиться мечтам бойцов СВО

Люди разных профессий и возрастов встают на защиту Родины и подписывают контракт на службу в зоне специальной военной операции. Двое бойцов из Зеленодольского района приняли важное для себя решение.

Дмитрий Жилин постоянно на связи с друзьями, которые сейчас служат на СВО, поэтому и сумку собрал по их рекомендациям. Сам парень уже давно решил, что уедет к товарищам и встанет на защиту Родины. Оружие держать он умеет, прошел год срочной службы.

«Вообще моя фамилия полководская, с детства мечтал пойти в Вооруженные силы. Я отслужил. И сейчас к этому пришел. У нас есть одна дорога, наша Родина, и мы ее должны защищать», — отметил он.

Дмитрий сам принял решение, хотя многие родственники его отговаривали. Главная опора — жена — поддержала его в трудный момент.

«Тяжело, переживания и страх, конечно, но что теперь. Его выбор я поддерживаю», — сказала Екатерина Романова.

Андрей Фомичев также отправился служить по контракту из Зеленодольска. Мужчина родом из Сочи, в Татарстан приехал в марте этого года работать на военном заводе. Ему 56 лет, у него отменное здоровье и богатый опыт: за плечами два года службы на Байконуре командиром взвода и Чемпионаты Советского Союза и России по ралли.

«Я подал документы еще в городе Сочи. Потом сюда приехал. Документы были с собой. Документы показал, мне сказали: „О, вами даже заниматься не надо“, — поделился кандидат на контрактную службу. — Ты, говорит, как раз попал, с 8 числа Раис РТ поднял выплаты. Я был приятно удивлен».

После службы Андрей хочет вернуться в Зеленодольск и купить домик у озера, который уже присмотрел. Новые выплаты помогут ему осуществить мечту.

Инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Военного комиссариата Зеленодольского района Самат Минниханов напомнил, что гражданам, изъявившим желание поступить на военную службу по контракту, выплачивается единовременная выплата в размере 1 млн 5 тысяч рублей от республики. 195 тыс. рублей выделяют от Минобороны, еще от 50 до 100 тыс. – от администрации ЗМР.

Сегодня 2 контрактника уже прибудут в учебную часть, где им выдадут необходимые вещи и обучат военному делу. Только с начала года из Зеленодольска в зону специальной военной операции служить по контракту отправились более 160 человек.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.