СВО 31 января 2026 13:31

Домашнюю лапшу и подушки готовят в Актанышском районе для участников СВО

Домашнюю лапшу и подушки готовят в Актанышском районе для участников СВО
Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Куяновском сельском клубе Актанышского района продолжается активная волонтерская работа по поддержке участников специальной военной операции. На днях сельские женщины приготовили домашнюю лапшу для сухих супов, которые будут направлены военнослужащим. Для заготовок использовали около 170 яиц.

Как сообщила заведующая сельским клубом Роза Хабутдинова, в работе приняли участие женщины, девушки и сестры села, которые на постоянной основе помогают фронту.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

«Спасибо всем участникам этой акции за неравнодушие и поддержку. Наше общее желание — как можно быстрее приблизить Победу», — сказала Роза Хабутдинова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Кроме того, жители села привозят материалы для пошива подушек. Готовые изделия направляют в госпитали и блиндажи, где проходят лечение раненые военнослужащие.

Сельчане продолжают вносить посильный вклад в общее дело, подчеркивая важность единства, взаимопомощи и поддержки в нынешнее время.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой

