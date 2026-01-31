Волонтеры фонда «Мы вместе» поздравили семью участника СВО из Актаныша с рождением дочери

Волонтеры фонда «Мы вместе» Актанышского района Лилия Гикрамина и Фирдания Нуруллина провели теплую встречу с семьей участника специальной военной операции Руслана Гайсина. Поводом стало радостное событие — в Набережных Челнах у военнослужащего и его супруги Ильсияр родилась дочь.

Руслан Гайсин, уроженец Актанышского района, известный под позывным Белый, и его супруга стали родителями впервые. Девочку назвали Амелия. Волонтеры поздравили молодую семью с рождением первенца, передали слова поддержки и добрые пожелания.

«Мы от всей души пожелали Руслану и Ильсияр семейного счастья, благополучия и крепкого здоровья их дочери», — отметила Лилия Гикрамина.

Сообщается, что уже утром 31 января Руслан Гайсин вновь отправляется в зону специальной военной операции. Волонтеры и земляки пожелали ему скорейшего возвращения домой, а также выразили надежду на скорое завершение боевых действий и возвращение всех военнослужащих к своим семьям живыми и здоровыми.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой