Волонтерское движение «Актаныш» готовит очередную помощь для бойцов СВО

Волонтерское движение «Актаныш», действующее при Региональной общественной организации «Союз ветеранов и военнослужащих запаса войск правопорядка по Республике Татарстан», готовит к отправке очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Формирование груза завершится 31 января, отправка из Набережных Челнов запланирована на 8 февраля.

Гуманитарная помощь будет направлена по двум маршрутам. Первый пройдет через Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Второе направление – Белгород и Курск, где также несут службу наши земляки.

Как сообщила одна из организаторов движения Илина Арсланова, в состав гуманитарного груза входят маскировочные сети, окопные свечи, аптечки, а также личные и именные посылки от родственников военнослужащих. За все время работы волонтерского движения «Актаныш» на передовую было отправлено более 150 маскировочных сетей.

Существенный вклад в их изготовление вносят пожилые женщины, школьники и студенты, а также жители сельских поселений.

«Мы обращаемся к родственникам и семьям наших земляков, находящихся в зоне СВО, с просьбой связаться с нами. Если мы будем точно знать, где служат бойцы, адресная помощь дойдет быстрее», – отметила Илина Арсланова.

Волонтеры движения также выполняют индивидуальные запросы военнослужащих и поддерживают постоянную связь с другими волонтерскими объединениями.

Так, по инициативе волонтера Аллы Витальевны из Грайворонского района Белгородской области изготавливаются маскировочные сети и индивидуальные аптечки для бойцов. Отдельное внимание уделяется помощи раненым военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях.

По словам Илины Арслановой, вся отправляемая помощь обязательно доходит до адресатов. Недавно на связь вышел наш земляк Ильгиз, проходящий службу в составе 1431-го полка. Он сообщил о получении генератора и выразил слова благодарности. Генератор был приобретен при поддержке Актанышского районного мухтасибата.

Работа волонтерского движения не прекращается ни на день. В благотворительном магазине «Ихлас гамэл» изготавливаются окопные свечи, нарезаются ленты для маскировочных сетей, собираются необходимые вещи. Простыни и полотенца для госпиталей подготовила дочь Илины Арслановой – Марьям.

К волонтерской деятельности активно привлекаются и одноклассники Марьям – учащиеся 8-го класса Актанышской средней школы № 1. Вместе с классным руководителем Дилярой Исмакаевой они регулярно после уроков участвуют в плетении маскировочных сетей.

За активную помощь юные волонтеры были награждены благодарственным письмом Региональной общественной организации «Союз ветеранов и военнослужащих запаса войск правопорядка по Республике Татарстан».

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.