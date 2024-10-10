Домашнюю лапшу для бойцов СВО приготовили бавлинцы в сельской мечети

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Жители Бавлинского района Татарстана с первых дней специальной военной операции стараются всячески помогать военнослужащим. Для бойцов шьют одежду, готовят окопные свечи, травяные чаи, консервы, овощи. Среди приготовленных блюд особое место занимает домашняя лапша, нарезанная вручную. На этот раз ее приготовили в мечети села Исергапово.

Идею нарезать домашнюю лапшу для бойцов сельчане поддержали. С утра в мечети собрались как молодые девушки, так и пожилые жительницы села.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Не ожидала, что соберется столько людей. Работа идет полным ходом, — поделилась впечатлениями прихожанка мечети Салия Мазитова. — Пусть наши ребята будут живы и здоровы, пусть закончится скорее война, наши дети возвращаются домой. С теплом готовим сегодня домашнюю лапшу, надеюсь, наше тепло дойдет до наших солдат».

Учительница-ветеран, руководительница местного отделения организации татарских женщин «Ак калфак», активистка Рузиля Абузарова старается участвовать в каждом подобном мероприятии. Дело в том, что ее близкие тоже участвуют в специальной военной операции.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Не только мой зять, но и мои ученики, также сыновья женщин — исергаповские парни, мужчины сегодня защищают наш мир. Пусть они вернутся живыми и здоровыми», — сказала она.

Самой первой пришла Хатима Шаракова. Среди собравшихся она самая опытная. Несмотря на преклонный возраст, женщина приготовила и принесла несколько упаковок нарезанной дома лапши. Она сама, будучи одной из «детей войны», желает всемерно помогать военнослужащим, которые сегодня находятся на поле боя.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Я нарезала лапшу и дома, также пришла сюда, чтобы хоть чем-то помочь, — пояснила она. — У меня внук находится в зоне СВО. На днях он приехал в краткосрочный отпуск. Но, к сожалению, отпуск так быстро заканчивается. Желаю, чтобы они (бойцы — прим. Т-и) вернулись живыми и здоровыми».

«Жители нашего села собирали и картофель, вязали теплые носки, приготовили и отправили окопные свечи, чаи в пакетиках с целебными травами, — заметила еще одна хозяйка, Фануза Набиева. — Большое спасибо людям, которые подготовили, приняли участие в таких мероприятиях. Пусть всё, что готовим мы, доедет до места, до наших бойцов».

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

На протяжении нескольких часов, пока готовили домашнюю лапшу, двери мечети не закрывались. Те, кто не мог прийти на субботник, приготовили лапшу дома. Среди них были Роза и Розалия Халиуллины.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

«Вот и мы сегодня нарезали дома лапшу, чтобы отправить в зону СВО для наших ребят, — сказала Роза Халиуллина. — Желаем, чтобы они вернулись к своим родным. Мой племянник служит на передовой».

Всего в этот день было нарезано около 50 килограммов домашней лапши. Но это еще не предел, потому что было много звонков от жителей села о том, что уже готовую лапшу они принесут сами.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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