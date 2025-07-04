Домашняя лапша и молитва: как волонтер-инвалид из РТ согревает сердца солдат на СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Несмотря на искусственный клапан в сердце и инвалидность, Фания Нуриева из Лениногорска усердно готовит для бойцов специальной военной операции традиционный татарский токмач – домашнюю лапшу. Эта хрупкая на вид женщина, которой 12 февраля исполнилось 64 года, стремится всячески поддержать бойцов.

Фания родилась в многодетной семье в селе Шугурово Лениногорского района. С детства приученная к сельскому труду, она помогала взрослым по хозяйству. После школы Фания поступила в Альметьевский торговый техникум, а затем всю жизнь работала старшим поваром в столовых и школах. Сына Ленара она воспитывала одна – брак распался, и все силы ушли на воспитание ребенка и работу.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Судьба испытывала ее не раз. В 1986 году умер отец, а мать после инсульта долгое время была прикована к постели, и Фания ухаживала за ней. В то же время сердце у женщины стало сдавать: унаследованное заболевание вызвало прогрессирующий стеноз клапана, из-за которого Фания задыхалась и даже не могла самостоятельно ходить. Врачи долго не решались на операцию из-за возраста и слабого сердца. Но в 2018 году в альметьевской клинике хирург Нур Сибагатуллин рискнул и провел сложнейшую операцию по замене клапана, подарив Фании новую жизнь и надежду.

Во время лечения Фания познакомилась с волонтером Риммой Портновой, которая пригласила ее присоединиться к группе «С любовью и молитвами». Поскольку передвигаться на значительные расстояния женщина не могла, ей предложили заняться изготовлением домашней лапши. Так началась ее ежедневная кропотливая работа – замес теста, раскатка, нарезка тонкой лапши и сушка.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Родственники и знакомые активно поддерживают Фанию: по пятницам ее брат привозит ведро свежих яиц с собственного подворья, соседи приносят муку, травы, чай и другие продукты. Лапшу фасуют в пластиковые ведра с плотно закрывающимися крышками – чтобы защитить от мышей и сохранить качество, а затем вместе с другой помощью отправляют на передовую.

«Молюсь всегда – и когда замешиваю тесто, и когда нарезаю лапшу», – рассказывает Фания.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Волонтеры регулярно присылают ей фотоотчеты с фронта: лапша, сделанная ее руками, варится в котелках бойцов в блиндажах, и солдаты благодарят за вкусный домашний обед. Кроме лапши, Фания отправляет на передовую пледы, ватные одеяла, носки, чай и другие необходимые вещи – все, что собирают для нее жители Лениногорского района.

«Я хочу, чтобы наши ребята знали: мы всегда с ними, поддерживаем и ждем их живыми и здоровыми дома», – говорит Фания.

Жизнь продолжается – недавно у Фании родилась третья внучка. Это радостное событие стало для нее символом надежды и продолжения. Женщина благодарит хирурга, который дал ей шанс на новую жизнь, и признается: «Я люблю жить и приносить пользу людям. Неважно, сколько осталось, – главное, чтобы каждый день был наполнен милосердием и любовью».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, в начале весны, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.