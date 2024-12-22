«Домашнее тепло с Родины»: новошешминцы отправили предновогоднюю гумпомощь на СВО

В Новошешминском районе состоялась погрузка очередного гуманитарного груза для военнослужащих в зоне специальной операции.

Как рассказал глава муниципального образования Вячеслав Козлов, все жители района от мала до велика сплотились. Удалось закупить все необходимое для военнослужащих. Генераторы, рации, технику, шины, зарядные устройства, маскировочные сети, продукты и многое другое. Отдельная машина загружена необходимыми вещами для госпиталя, кушетки, медикаменты, носилки.

Скоро Новый год, ребятам собрали подарочные коробки со сладостями. Школьники написали трогательные письма.

«Пусть домашнее тепло с Родины греет наших героев в холодное и трудное время», — отметил он.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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