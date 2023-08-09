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Дома у директора казанского медколледжа нашли 17,5 млн рублей
Дома у директора казанского медколледжа следствием найдено 17,5 миллиона рублей.
Об этом на задержании Зухры Хисамутдиновой в зале Советского суда заявил следователь.
«В квартире Хисамутдиновой в процессе обыска было обнаружено и изъято порядка 17,5 миллиона рублей наличными. При условии всех дополнительных премий, ежемесячная заработная плата Хисамутдиновой составляет около 100 тысяч рублей. Обнаруженные средства, по мнению следствия, были получены преступным путем», – сказал он.
По словам следователя, у следствия есть данные о порядка 100 совершенных Хисамутдиновой особо тяжких коррупционных преступлениях.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне правоохранители задержали директора казанского медколледжа по обвинению в получении четырех взяток на сумму в 250 тысяч рублей. Сегодня в 14.00 в Советском суде Казани начался арест Зухры Хисамутдиновой.
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