Дома у директора казанского медколледжа нашли 17,5 млн рублей

Дома у директора казанского медколледжа следствием найдено 17,5 миллиона рублей.

Об этом на задержании Зухры Хисамутдиновой в зале Советского суда заявил следователь.

«В квартире Хисамутдиновой в процессе обыска было обнаружено и изъято порядка 17,5 миллиона рублей наличными. При условии всех дополнительных премий, ежемесячная заработная плата Хисамутдиновой составляет около 100 тысяч рублей. Обнаруженные средства, по мнению следствия, были получены преступным путем», – сказал он.

По словам следователя, у следствия есть данные о порядка 100 совершенных Хисамутдиновой особо тяжких коррупционных преступлениях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне правоохранители задержали директора казанского медколледжа по обвинению в получении четырех взяток на сумму в 250 тысяч рублей. Сегодня в 14.00 в Советском суде Казани начался арест Зухры Хисамутдиновой.