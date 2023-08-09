Следствие хочет отправить директора казанского медколледжа Зухру Хисамутдинову в СИЗО

Сегодня в Советский суд Казани поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения директору казанского медколледжа Зухре Хисамутдиновой. Следствие будет настаивать на том, чтобы отправить Хисамутдинову в СИЗО.

«Зухре Хисамутдиновой предьявлено обвинение по 4 эпизодам получения взятки, вину она не признала», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Советского суда Казани.

Накануне правоохранители задержали директора казанского медколледжа за получение 4 взяток на сумму в 250 тысяч рублей.