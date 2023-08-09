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«Я вас всех засужу»: Муж директрисы казанского медколледжа угрожал журналистам в суде
Сегодня в 14.00 в Советском суде Казани начнется арест директора казанского медицинского колледжа Зухры Хисамутдиновой. Ее обвиняют в 4 эпизодах получения взятки на общую сумму в 250 тысяч рублей.
Перед началом заседания муж обвиняемой накинулся на журналистов с угрозами.
«Вы имеете право фотографировать? Мы на вас всех в суд подадим. Уберите телефон. Пусть пишут, я муж, онкобольной», – сказал мужчина.
Зухра Хисамутдинова в свою очередь сказала, что никаких комментариев давать не будет.
«Идет следствие, будет суд, время все покажет. Сейчас никаких комментариев», – сказала она.
Мужа она попросила соблюдать хладнокровие.
Накануне правоохранители задержали директора казанского медколледжа за получение 4 взяток на сумму в 250 тысяч рублей. Зухре Хисамутдиновой предьявлено обвинение по 4 эпизодам получения взятки, вину она не признала.
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