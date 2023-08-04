Билет по 47 рублей и страсти по «кондёрам»: как перевозчики Казани поспорили с Минтрансом

Минтранс РТ предлагает установить кондиционеры в городских автобусах за счет повышения стоимости проезда на 30%

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нужны не только кондиционеры, но и новые автобусы»

В опросе фигурирует несколько вариантов ответа. Предлагается увеличить стоимость проезда для оборудования автобусов кондиционерами, оставить все как есть (универсальный ответ для любой инициативы) или предусмотреть установку систем охлаждения при обновлении парка городских автобусов.

К слову, увеличить стоимость предлагается на 30%. Если сейчас в Казани стоимость билета составляет 36 рублей, то, по расчетам, она должна приблизиться к 47 рублям.

Понятно, что лидирует именно последний вариант как наиболее логичный. Но интересно, почему этот опрос появился в августе, а не, к примеру, весной или зимой, что было бы более логичным в плане подготовки к летней жаре.

«Очень своевременный опрос! Лето заканчивается. Нужны не только кондиционеры, но и новые автобусы, это должно быть понятно городским властям и без опроса горожан. Стыдно», – написал пользователь «ВКонтакте» под опросом в группе Минтранса.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Как еще можно повысить цену на проезд?

Еще интереснее, почему обеспечение элементарного комфорта пассажиров должно бить по их кошелькам, ведь сфера городского транспорта получает дотации от государства. И, если говорить прямо, данная отрасль вообще не должна ставить вопрос прибыльности в своей работе.

«Почему государство не выделяет субсидию? Опять все за счет пассажиров! И налог плати, и кондиционеры в автобусе оплати, и т.д. Автобусы ломаются, денег у АТП нет, повышают цены на проезд, чтобы на ремонт хватало. Безобразие», – возмущаются жители Татарстана под постом с голосованием.

Комментариев, кстати, много. В основном они крайне негативные и связаны с работой автобусов в Казани. Приводятся варианты технических неисправностей, из-за которых, в частности, водители вынуждены жечь печку в 30-градусную жару. После 20:00 автобусы вообще не ходят, утверждают пассажиры.

Если почитать все комментарии, то можно додумать еще ряд интересных «бизнес-идей». Например:

Хотите, чтобы автобусы приезжали по расписанию, – давайте повысим стоимость проезда Чтобы автобусы чистые ходили? Не вопрос – цена вопроса такая-то

Список можно продолжать вплоть до корректного и аккуратного вождения водителей, вежливости кондукторов и так далее. «Татар-информ» обратился за комментарием в Минтранс в надежде получить какое-то внятное обоснование возникновения самой идеи по линии «кондиционер – стоимость проезда». В Минтрансе не стали комментировать опрос.

По словам Сергея Темлякова, Ассоциация АТП РТ просила установить кондиционеры в новых автобусах в рамках программы обновления автопарка и сделать это за счет бюджета Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Откуда ноги растут

Тему на днях стала раскручивать Ассоциация АТП РТ. Ее председатель – Сергей Темляков пригласил покататься в жару министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова и призвал установить те самые кондиционеры.

«Перевозчики Казани мониторят соцсети и внимательно изучают все обращения, поступающие от пассажиров. Также изучают пожелания туристов, которые приезжают в Казань. Один из главных вопросов, вызванных аномально жарким летом в этом году, – отсутствие кондиционеров в автобусах. Перевозчики считают, что в целях улучшения транспортного обслуживания населения Казани и по многочисленным просьбам пассажиров в новых автобусах должны быть установлены кондиционеры», – заявлял Темляков.

Мы связались с Сергеем Темляковым. «Считаем, первый вариант ответа – установить кондиционеры в действующем автопарке и увеличить стоимость проезда на 30% – неприемлемым как для пассажиров, так и для перевозчиков», – вступил в заочный спор с министерством председатель ассоциации.

По его словам, Ассоциация АТП РТ просила установить кондиционеры в новых автобусах в рамках программы обновления автопарка и сделать это за счет бюджета. «А не из кармана пассажиров», – уточнил он. Причем он заметил, что установить кондиционеры в действующие автобусы технически невозможно.

Через тему кондиционеров ассоциация подвигает Минтранс к закупке за счет бюджета новой техники Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ассоциация хочет новый автопарк и брутто-контракты

В июле Темляков заявил, что перевозчики давно просили об обновлении подвижного состава. «В Казани предусмотрено обновление 263 автобусов. Это треть автобусного парка Казани», – обращал он внимание.

Стоимость одного кондиционера в автобусе составляет порядка 700 тысяч рублей. Темляков отметил, если Минтранс РТ возьмет доходы на себя, горожанам не придется возмущаться повышению стоимости проезда.

То есть через тему кондиционеров по сути ассоциация подвигает Минтранс к закупке за счет бюджета новой техники. А также продвигает идею брутто-контрактов. Это модель организации пассажирских перевозок, при которой вся выручка перечисляется на специальный счет муниципалитета, а городская администрация оплачивает перевозчику выполнение рейсов по маршрутам на основании объема выполненных работ с условием контроля их качества.

«Верим, что в Казани введут брутто-контракт, а программа вывода транспортной отрасли из кризиса будет такой же масштабной. Аналогично той, которая сегодня реализуется в Татарстане в сфере дорожного хозяйства», – заявил Темляков.

Вместе с тем Ассоциация АТП не в первый раз прилагает усилия для повышения цен на проезд в городских автобусах. За последние три года стоимость билета в автобусах выросла на 9 рублей, или на треть. И, как правило, предвестником роста были те или иные жалобы перевозчиков.