Ozon призвал селлеров временно размещать товары на складах в Казахстане

Маркетплейс Ozon призвал селлеров временно размещать товары на складах компании в городах Казахстана – Алматы и Астане. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса в Телеграм-канале.

«Оттуда без проблем доставим заказы клиентам из России, также вырастут и продажи в Казахстане и Кыргызстане за счёт быстрой доставки для местных покупателей Ozon», – заявили в компании.

Кроме того, в маркетплейсе пообещали селлерам 100-процентную скидку на перевозку товаров в Алматы и Астану до 30 сентября.

Кроме того, в Ozon уточнили, что заказы будут доставляться в Россию за несколько дней («безусловно, расстояния больше, чем обычно, но сроки для клиентов приемлемые»).

В компании добавили также, что на логистические центры в Казахстане принимается любое число товаров, в том числе крупногабаритных, а дополнительные документы для поставок в Алматы и Астану не нужны.

С 22 августа украинские беспилотники начали атаковать склады не только Wildberries, но и Ozon. В частности, 31 августа были эвакуированы сотрудники склада Ozon в Зеленодольске, объекты и товары не пострадали.

Маркетплейс 28 августа объявил, что превратит более 80 тыс. пунктов выдачи заказов в «небольшие логистические центры». С 10 сентября через ПВЗ будут повторно продавать невостребованные заказы, а с октября продавцы смогут сами размещать там товары.