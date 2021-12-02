Долгожитель из Китая привился и стал самым старым привитым человеком в стране

Стошестилетний китаец успешно прошел вакцинацию от коронавируса, став самым пожилым привившимся человеком в КНР. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

В настоящее время более 500 млн людей старше 60 лет в Китае привились от Covid-19.

Ранее представитель МИД КНР заявил, что несмотря на сложности из-за возникновения нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2, Китай настроен провести Олимпийские игры 2022 года в Пекине успешно и гладко.

Президент РФ Владимир Путин 30 ноября рассказал, что планирует принять участие в открытии Олимпиады, о чем сообщало ИА «Татар-информ».