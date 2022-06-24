Доцент КФУ объяснил высокую активность комаров в Казани

Высокая активность комаров, которая наблюдается последние дни в Казани, объясняется повышением температурного фона. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николай Шулаев, сообщает пресс-служба вуза.

«<…> они появляются постепенно. Когда наступает холод, комары становятся слабоактивными. Когда наступает тепло, они появляются большой массой, что мы и наблюдаем в эти дни. Не исключено, что агрессивность комаров будет повышена и в начале июля», — отметил энтомолог. Он напомнил, что аналогичная картина наблюдалась в Казани в 2015 и 2017 годах.

«Надо сказать, что они не переносят жару. Эти насекомые предпочитают вечернее время, когда спадает зной. Примерно с 19 часов они начинают активный полет, также интенсивны они на протяжении всей ночи», — добавил исследователь.

При этом, по словам ученого, с понижением температуры уменьшается и активность комаров. Вместе с тем в лесу «интенсивность полета комаров отмечается в течение всего дня».

Кроме того, биолог назвал ложным распространенное мнение о выборочных предпочтениях комаров. С одинаковой частотой насекомые кусают людей и с IV группой, и с I группой крови. «Комары питаются кровью всех теплокровных млекопитающих, птиц, в том числе и человека. <…> Когда люди в июне приходят к воде, комары будут кусать одинаково всех, независимо от того, какого телосложения человек», — опроверг еще один популярный миф Шулаев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году клещи в два раза чаще кусают татарстанцев, чем в прошлом.