На следующей неделе в Татарстане ожидается понижение температур

В ближайшие дни в Татарстане сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами. И если на этой неделе температуры будут держаться на уровне 25–26 градусов, на следующей неделе ожидается их небольшое понижение, сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра, 24 июня, прогнозируется переменная облачность, грозы и сильный ветер, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Затем, в субботу и воскресенье, республика окажется на периферии северного циклона. Вероятность дождей снизится: осадки ожидаются лишь на востоке РТ 25 июня. Столбики термометров по ночам будут показывать от 10 до 15 градусов, днем — от 20 до 26 градусов.

В начале следующей недели в республике вновь прогнозируются дожди и грозы. Однако под влиянием северных воздушных потоков температуры воздуха днем не поднимутся выше 19–24 градусов 27 июня и 17–22 — 28-го числа.