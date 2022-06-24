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Ру Тат
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Здоровье
24 июня 2022  14:33
Эвелина Киселёва

В этом году клещи в два раза чаще кусают татарстанцев, чем в прошлом

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Татарстанцев в этом году чаще кусали клещи, количество зарегистрированных укусов в два раза больше прошлогоднего значения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

 «Количество укусов по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в два раза», – отметила спикер.

В Татарстане в этом году 5218 человек обратились в медицинские организации с укусом клеща.

В Роспотребнадзоре напомнили, что членистоногие могут переносить тяжелые инфекции: клещевой энцефалит, который может привести к смертельному исходу, и боррелиоз.

1200 клещей, снятых с людей, исследовали в лаборатории – 23% из них были заражены боррелиозом, энцефалита –  нет.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при выездах на природу необходимо соблюдать правила безопасности: использовать репелленты, правильно одеваться, грамотно подходить к выбору места отдыха. За две недели до выезда можно провести вакцинацию от энцефалита. По приезде следует провести осмотр кожи. Если присосался клещ – нужно сразу обратиться к медикам.

#клещи #управление роспотребнадзора по рт
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