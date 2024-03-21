Дочь убитой поволжским маньяком женщины: «Тот день страшно вспоминать»

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор душителю бабушек Радику Тагирову. Его признали виновным в убийстве более 30 пожилых женщин, а также в двух покушениях на убийство и в покушении на убийство в целях сокрытия другого преступления. Помимо этого, суд признал его виновным в более чем 30 эпизодах грабежей.

«Признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», – сказал судья.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Первые 10 лет Тагиров проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшим суммарно чуть больше 1,5 миллиона рублей. Также суд постановил взыскать с Тагирова 600 тыс. рублей судебных издержек.

На заседание сегодня пришли дочка и внучка, убитой Тагировым женщины – Насимы Ишмуратовой. Они поделились, что довольны приговором. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в марте 2011 года Тагиров встретил 81-летнюю женщину у магазина и помог ей донести пакеты до дома. На следующий день утром он дождался ее у подъезда, чтобы взять деньги в долг.

Ишмуратова согласилась помочь мужчине и вынесла тысячу рублей. Тагиров ударил ее плечом в подбородок, забрал деньги и забежал в квартиру, чтобы украсть что-то ценное, однако забрал только продукты. Тело женщины с целлофановым пакетом на голове позже нашли дочь и внучка.

«5 марта 2011 года, я приехала в Казань к бабушке, чтобы сделать ей подарок на праздник. Мы с моей мамой и обнаружили ее дома. Потом мы следили за ходом дела по СМИ. Если он все отрицает, значит, что-то сподвигает его это делать», – рассказала внучка.

Дочь погибшей Насимы Ишмуратовой рассказала, что ей просто страшно вспоминать тот день и от дальнейших комментариев она отказалась. В свою очередь адвокат Радика Тагирова отметил, что вместе с подсудимым будет подавать апелляцию.

Напомним, по версии следствия, Тагиров ради наживы отправил на тот свет 31 пожилую женщину, еще трое чудом выжили после нападений. Свою вину мужчина не признает по всем эпизодам.

Следствие считает, что Тагиров избивал бабушек всем, что попадется под руку, а потом душил их. Тела убитых находили в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове и Екатеринбурге.

Во время прений прокурор запросил для Тагирова пожизненное заключение, а также потребовал удовлетворить гражданские иски о возмещении морального вреда пострадавшим и возместить 708 тысяч рублей судебных издержек. По мнению следствия, суммарно Тагиров совершил преступлений на срок до 400 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что на последнем слове Тагиров продолжил настаивать, что у него не было ни прямого, ни косвенного умысла на убийства.

«Этот процесс – изнасилование здравого смысла. Ваша честь, прошу не судить меня за злодеяния, которые я не совершал», – сказал он тогда суду.