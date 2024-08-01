«Дочь расчесывала себя адски»: каковы симптомы энтеровируса и где им можно заразиться

Лилия Гайнатуллина: «Энтеровирусная инфекция имеет различные клинические проявления»

Фото предоставлено пресс-службой РКИБ Татарстана

Больных энтеровирусом в Татарстане стало в два раза больше

Количество случаев заболевания энтеровирусной инфекцией в Татарстане в этом году в два раза больше, чем в прошлом году.

«За первое полугодие 2024 года зарегистрировано 64 случая энтеровирусной инфекции, заболеваемость выше уровня прошлого года в два раза, все очаги единичные», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Заболевшие энтеровирусной инфекцией есть в пяти районах Татарстана, 83% от общего числа – жители Казани. В основном болеют дети до 14 лет, порядка семерых из десяти заболевших детей – малыши до двух лет.

Энтеровирус, как и любая другая кишечная инфекция, заболевание сезонное – в основном им заражаются с июня по сентябрь.

«Это потому, что этим вирусом заражаются сточные воды и вирус попадает в водоемы», – объяснила заведующая первым отделением Республиканской клинической инфекционной больницы Лилия Гайнатуллина.

В основном болеют дети до 14 лет, порядка семерых из десяти заболевших летей – малыши до двух лет Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

«Была адская чесотка»

Дочке Елены Шакирзяновой два с половиной года, сейчас мама лежит с ней в РКИБ. Диагноз малышки – энтеровирусная инфекция.

«Сначала у Эмилии поднялась температура, такая банальная для обычного ОРВИ, но уже на следующий день температура была 40. Конечно же, я испугалась. А еще у ребенка начали появляться на руках и ногах маленькие красные прыщи. Мы решили обратиться к врачам. Мало ли что сейчас ходит по стране, лучше перестраховаться», – рассказала Елена.

На лечении в РКИБ мама с дочкой находятся уже четыре дня, и только на четвертый день девочке стало полегче. По словам мамы, в первые три дня болезни у малышки была жуткая чесотка, «адская» – так назвала ее мама. Никакие антигистаминные в таблетках не помогали, Эмилия расчесывала сыпь очень сильно. Спасали лишь капельницы.

Где именно малышка заразилась, мама предположить не может, но уверена, что от энтеровируса не застрахован никто.

«Мы ходим в садик, гуляем на улице, в общественных местах, посещаем бассейны. Болезнь могли подхватить везде, где угодно», – отметила женщина.

У мамы и самой есть симптомы легкой ОРВИ, но у нее болезнь протекает намного легче, чем у дочки.

Елена надеется, что уже скоро их с дочкой выпишут из больницы, а пока маму радует, что малышка больше не расчесывает себя. Медики «инфекционки» продолжают отказывать им всю необходимую помощь.

От симптомов ОРВИ до менингита и миокардита

Самое страшное, что энтеровирусная инфекция может проявлять себя очень по-разному.

«Энтеровирусная инфекция имеет различные клинические проявления. Это многочисленная группа вирусов, поэтому клинические проявления тоже могут быть различными – в зависимости от серотипа вируса», – объяснила заведующая первым отделением РКИБ Лилия Гайнатуллина.

Врач подтвердила, что дети младшего возраста болеют чаще. Несмотря на то что эта болезнь может проявляться по-разному, чаще всего у пациентов наблюдаются симптомы ангины – появляется боль в полости рта, при глотании, появляются везикулы – крошечные пузырьки, которые со временем вскрываются.

Еще один вариант течения энтеровируса – сидром «рука-нога-рот», когда появляются кожные высыпания на стопах, ладонях и в полости рта. Так произошло и у дочки нашей героини.

«Еще один частый вариант течения – это экзантема, по-другому сыпь. Она может быть совершенно различная. Часто это пятнистая сыпь, может быть пятнисто-папулезная, вплоть до геморрагической, когда появляется кровоизлияние, то есть растягивается кожа, а сыпь не исчезает», – объяснила доктор.

Из тяжелых вариантов врачи могут наблюдать серозный менингит у малышей: сильная головная боль, сильная слабость, рвота. Нередко энтеровирусная инфекция является причиной миокардита.

Необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены: тщательно мыть руки, овощи и фрукты, проводить влажную уборку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как защитить ребенка от энтеровируса?

Чаще всего заражение детей происходит, когда они пьют зараженную воду. Реже – через пищу, при употреблении немытых овощей и фруктов. Но возможно заразиться и воздушно-капельным путем.

Что касается взрослых, в 90% случаев эта болезнь у них протекает бессимптомно. Но от них могут заразиться маленькие дети.

Санитарные врачи подчеркнули, что для профилактики и предупреждения заболевания энтеровирусом необходимо: