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«Дочь расчесывала себя адски»: каковы симптомы энтеровируса и где им можно заразиться
В этом году жители Татарстана в два раза чаще болеют энтеровирусной инфекцией. В основном вирус поражает самых маленьких детей. «Татар-информ» поговорил с пациентами РКИБ о том, как протекает болезнь у них, а также выяснил у врачей, как защитить своих малышей и самих себя от неприятного заболевания.
Больных энтеровирусом в Татарстане стало в два раза больше
Количество случаев заболевания энтеровирусной инфекцией в Татарстане в этом году в два раза больше, чем в прошлом году.
«За первое полугодие 2024 года зарегистрировано 64 случая энтеровирусной инфекции, заболеваемость выше уровня прошлого года в два раза, все очаги единичные», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Заболевшие энтеровирусной инфекцией есть в пяти районах Татарстана, 83% от общего числа – жители Казани. В основном болеют дети до 14 лет, порядка семерых из десяти заболевших детей – малыши до двух лет.
Энтеровирус, как и любая другая кишечная инфекция, заболевание сезонное – в основном им заражаются с июня по сентябрь.
«Это потому, что этим вирусом заражаются сточные воды и вирус попадает в водоемы», – объяснила заведующая первым отделением Республиканской клинической инфекционной больницы Лилия Гайнатуллина.
«Была адская чесотка»
Дочке Елены Шакирзяновой два с половиной года, сейчас мама лежит с ней в РКИБ. Диагноз малышки – энтеровирусная инфекция.
«Сначала у Эмилии поднялась температура, такая банальная для обычного ОРВИ, но уже на следующий день температура была 40. Конечно же, я испугалась. А еще у ребенка начали появляться на руках и ногах маленькие красные прыщи. Мы решили обратиться к врачам. Мало ли что сейчас ходит по стране, лучше перестраховаться», – рассказала Елена.
На лечении в РКИБ мама с дочкой находятся уже четыре дня, и только на четвертый день девочке стало полегче. По словам мамы, в первые три дня болезни у малышки была жуткая чесотка, «адская» – так назвала ее мама. Никакие антигистаминные в таблетках не помогали, Эмилия расчесывала сыпь очень сильно. Спасали лишь капельницы.
Где именно малышка заразилась, мама предположить не может, но уверена, что от энтеровируса не застрахован никто.
«Мы ходим в садик, гуляем на улице, в общественных местах, посещаем бассейны. Болезнь могли подхватить везде, где угодно», – отметила женщина.
У мамы и самой есть симптомы легкой ОРВИ, но у нее болезнь протекает намного легче, чем у дочки.
Елена надеется, что уже скоро их с дочкой выпишут из больницы, а пока маму радует, что малышка больше не расчесывает себя. Медики «инфекционки» продолжают отказывать им всю необходимую помощь.
От симптомов ОРВИ до менингита и миокардита
Самое страшное, что энтеровирусная инфекция может проявлять себя очень по-разному.
«Энтеровирусная инфекция имеет различные клинические проявления. Это многочисленная группа вирусов, поэтому клинические проявления тоже могут быть различными – в зависимости от серотипа вируса», – объяснила заведующая первым отделением РКИБ Лилия Гайнатуллина.
Врач подтвердила, что дети младшего возраста болеют чаще. Несмотря на то что эта болезнь может проявляться по-разному, чаще всего у пациентов наблюдаются симптомы ангины – появляется боль в полости рта, при глотании, появляются везикулы – крошечные пузырьки, которые со временем вскрываются.
Еще один вариант течения энтеровируса – сидром «рука-нога-рот», когда появляются кожные высыпания на стопах, ладонях и в полости рта. Так произошло и у дочки нашей героини.
«Еще один частый вариант течения – это экзантема, по-другому сыпь. Она может быть совершенно различная. Часто это пятнистая сыпь, может быть пятнисто-папулезная, вплоть до геморрагической, когда появляется кровоизлияние, то есть растягивается кожа, а сыпь не исчезает», – объяснила доктор.
Из тяжелых вариантов врачи могут наблюдать серозный менингит у малышей: сильная головная боль, сильная слабость, рвота. Нередко энтеровирусная инфекция является причиной миокардита.
Как защитить ребенка от энтеровируса?
Чаще всего заражение детей происходит, когда они пьют зараженную воду. Реже – через пищу, при употреблении немытых овощей и фруктов. Но возможно заразиться и воздушно-капельным путем.
Что касается взрослых, в 90% случаев эта болезнь у них протекает бессимптомно. Но от них могут заразиться маленькие дети.
Санитарные врачи подчеркнули, что для профилактики и предупреждения заболевания энтеровирусом необходимо:
- пить только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной упаковке;
- избегать употребления воды из неизвестных источников;
- если вы пьете воду из общественных источников или питьевых фонтанчиков, то лучше использовать индивидуальные одноразовые стаканчики;
- важно купаться только на санкционированных пляжах – «Татар-информ» рассказывал, на каких пляжах Роспотребнадзор не рекомендует отдыхать;
- необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены – мыть руки перед едой и приготовлением пищи, после возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с больными людьми;
- важно тщательно мыть фрукты, овощи и зелень;
- проводить влажную уборку жилых помещений и регулярно проветривать их;
- не следует покупать продукты в не разрешенных для торговли местах.
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