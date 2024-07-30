Заболеваемость энтеровирусом в Татарстане выросла в 2 раза в сравнении с прошлым годом

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Количество случаев заболевания энтеровирусной инфекцией в Татарстане в этом году в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

«За первое полугодие 2024 года зарегистрировано 64 случая энтеровирусной инфекции, заболеваемость выше уровня прошлого года в два раза, все очаги единичные», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Заболевали татарстанцы в пяти муниципальных образованиях республики, из них 83% – жители Казани. В основном болеют дети до 14 лет (95%), среди которых 69% составляют малыши до двух лет.

Санитарные врачи подчеркнули, что для профилактики и предупреждения заболевания энтеровирусом необходимо пить только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной упаковке. Важно избегать употребления воды из неизвестных источников. При использовании общественных точек и питьевых фонтанчиков следует использовать индивидуальные одноразовые стаканчики. Важно купаться только на санкционированных пляжах. «Татар-информ» недавно рассказывал, на каких пляжах Роспотребнадзор крайне не рекомендует проводить время.

Чтобы не заразиться энтеровирусом важно соблюдать элементарные правила личной гигиены – мыть руки перед едой и приготовлением пищи, после возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с больными людьми. Важно тщательно мыть фрукты, овощи и зелень, а также проводить влажную уборку жилых помещений. Не следует приобретать продукты в неустановленных для торговли местах.