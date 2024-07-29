Роспотребнадзор РТ назвал три пляжа, на которых опасно купаться

После лабораторных исследований три пляжа в Татарстане признаны непригодными для купания. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Санитарные врачи проводят мониторинг качества воды водоемов в местах рекреации по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

Согласно последним данным, вода на пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Комсомольский» в Казани не соответствует нормам по микробиологическим показателям. По другим параметрам нарушений не обнаружено.

«Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. В связи с тем что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – подчеркнули в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.