«Добро начинается с меня»: нурлатские ученики заготавливают полезные травы для бойцов СВО

Учащиеся Нурлатского района заготавливают полезные травы для земляков — участников СВО. «Добро начинается с меня!» — под таким девизом уже несколько месяцев живут ученики 7-го класса Старочелнинской школы.

Члены волонтерской группы «Травница-здравница» в течение летних каникул собирали лекарственные травы, листья, готовили из них чаи, сушили яблоки для бойцов. К этой работе они подключились по инициативе классного руководителя Любови Живодеровой.

«Тем, кто встал на защиту Родины, сегодня очень непросто. Каждый из нас хочет помочь им, внести свой вклад в приближение победы. Я вышла с таким предложением к ученикам и родителям, они меня поддержали, и с весны мы стали регулярно собирать травы», — говорит Любовь Аркадьевна.

Искать советов в этом начинании на стороне им не пришлось, Любовь Живодерова сама уже более 10 лет занимается сбором и заготовкой целебных трав. Этим она увлеклась по примеру уже покойного свекра.

«Он начал покупать лекарства только в последние годы жизни, до этого всегда лечился целебными травами. Сосна — сильнейший антибиотик, от скольких болезней она может излечить, как говорил он. Он же научил меня зимой готовить настойку из стеблей малины, масло — из зверобоя. Словом, от него я узнала секреты многих растений. Хожу на луга, в леса, собираю их, из листьев ферментирую чаи. Когда началась специальная военная операция, стала посылать их и нашим землякам», — продолжила Любовь.

Когда к этому благородному делу присоединились ее ученики, значительно увеличился и объем работы. В летние месяцы 4 мальчика и 10 девочек из ее класса в школьном саду дружно собирали и сушили листья смородины, малины, вишни, яблони, календулу, чабрец, душицу и другие полезные травы на лугах.

Когда созрели яблоки, их мыли, сушили и готовили, как они сами называют, «яблоки для победы». С началом учебного года готовые травы и чаи расфасовали по коробкам. В ближайшее время их планируют доставить членам волонтерского движения в Нурлате.

Сегодня уже каждый ученик класса знает, сколько целебных веществ содержится в этих травах. Ведь между делом учитель успевает рассказать им о полезных свойствах растений, поделиться своим опытом.

«Как говорится, нет растения, чтобы не было лекарственным. Нет болезни, чтобы не излечили растения. Мы хотим, чтобы травы родного края, собранные детьми, пошли на здоровье нашим солдатам. К тому же и дети не сидят сложа руки, занимаются полезным делом, растут настоящими патриотами нашей страны. В дальнейшем у нас есть планы вместе готовить домашнюю лапшу, самостоятельно расфасовывать ферментированные чаи в пакетики. Жители нашего села стараются всячески помогать бойцам: вместе готовим подушки для госпиталей, собираем денежную помощь, есть и те, кто шьет белье... Ведь все это делается во имя победы, и сегодня присоединиться к доброму делу — священный долг каждого из нас», - говорит Любовь Живодерова.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Лилии Мубаракшиной