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Новости Татарстана и Казани
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До конца октября ограничен проезд по ул.Мало-Московской в Казани
До 31 октября в Казани ограничено движение по ул.Мало-Московской. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Меры приняты на время ремонта Объединения подростковых клубов по месту жительства «Подросток» — МЦ «Вертолет». Ограничение затронет участок рядом со зданием №15.
Ранее «Татар-информ» предупреждал о частичном перекрытии дорог на время проведения «Казанского триатлона». По этой же причине с 11 по 12 августа введен запрет на движение судов по Казанке.
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