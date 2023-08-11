До конца октября ограничен проезд по ул.Мало-Московской в Казани

Фото: мэрия Казани

До 31 октября в Казани ограничено движение по ул.Мало-Московской. Решение опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Меры приняты на время ремонта Объединения подростковых клубов по месту жительства «Подросток» — МЦ «Вертолет». Ограничение затронет участок рядом со зданием №15.

Ранее «Татар-информ» предупреждал о частичном перекрытии дорог на время проведения «Казанского триатлона». По этой же причине с 11 по 12 августа введен запрет на движение судов по Казанке.